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Венгрия заключила крупнейшую в своей истории военную сделку с США
22:46 12.08.2020 |
Венгрия заключила самую крупную сделку на поставку вооружений из США. Как сообщил в среду, 12 августа, посол США в Будапеште Дэвид Корнштайн, Будапешт намерен купить американские ракеты на сумму 850 млн евро.
По сообщению венгерского информационного агентства MIT, Корнштайн и министр обороны Венгрии Тибор Бенко подписали соглашение о намерениях по закупке Будапештом у компании Raytheon управляемых ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух-воздух". Тем самым Венгрия намерена модернизировать систему ПВО.
Венгрия - одна из стран НАТО, согласившихся с требованиями президента США Дональда Трампа повысить расходы на вооружение. В 2019 году они составляли 1,21 процента от ВВП страны.
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