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Информация об агентстве
Словакия выслала трех российских дипломатов. Москва пообещала ответить зеркально
09:01 11.08.2020 |
Власти Словакии приняли решение выслать из страны трех сотрудников российской дипмиссии. В российском МИД заявили, что Москва даст на это "зеркальный ответ".
Словакия выслала трех сотрудников российского посольства в Братиславе, заявил в понедельник вечером МИД страны.
"Согласно информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении представителя словацкого министерства, которое цитирует агентство Рейтер.
Ранее о намерении Словакии выслать российских дипломатов сообщило агентство Блумберг. По его данным, такое решение было связано с тем, что их заподозрили в шпионаже.
Как сообщается, дипломаты должны покинуть страну до конца этой недели.
Что ответили в Москве?
В российском МИД пообещали ответить на высылку дипломатов из Словакии аналогичным образом.
"Традиционно последует зеркальный ответ", - приводит заявление ведомства Интерфакс.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также пообещал, что Россия даст симметричный ответ.
"Безусловно, подобные шаги омрачают фон российско-словацких отношений и вынуждают Москву на рассмотрение вопроса о симметричных мерах. Принцип взаимности никто не отменял в дипломатичеакой практике", - сказал он.
В посольстве России в Братиславе агентству сказали, что пока воздерживаются от комментариев.
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