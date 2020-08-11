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Греция заявила о незаконности сейсмической разведки Турции в Средиземноморье
08:57 11.08.2020 |
Греция в понедельник раскритиковала намерение Турции проводить работы по разведке энергоресурсов в восточном Средиземноморье, затрагивая, по словам Афин, греческий континентальный шельф.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Чиновники заявили, что греческие военные находятся в состоянии повышенной готовности. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис созвал правительственный совет национальной безопасности.
Турция ранее объявила, что ее разведывательное судно Oruc Reis и два вспомогательных судна будут проводить сейсморазведку в районе между Грецией и Кипром с понедельника и по 23 августа.
На прошлой неделе Турция также объявила, что в понедельник и вторник проведет военные учения в восточном Средиземноморье в близлежащем районе, на северо-запад от турецкого побережья между Турцией и греческим островом Родос.
"Греция не потерпит никакого шантажа. Она будет защищать свой суверенитет и суверенные права. Мы призываем Турцию немедленно прекратить свои незаконные действия, которые подрывают мир и безопасность в регионе", - говорится в заявлении МИД Греции.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил в понедельник, что Oruc Reis прибыл в район проведения операции. Он заявил, что "83 миллионы людей поддержали Oruc Reis" , имея в виду население Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция возобновила работы по разведке энергоресурсов в регионе, поскольку Греция не выполнила своих обещаний по этому вопросу.
Ранее Турция приостановила геологическую разведку в восточном Средиземноморье, что в Греции расценили как шаг навстречу в напряженных отношениях.
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