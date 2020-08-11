США ввели санкции против главы администрации Гонконга Кэрри Лам и десяти других высокопоставленных чиновников "за подрыв автономии" специального административного района Китая и "ограничение свободы выражения мнений и собраний". Список официальных лиц, которых коснулись штрафные меры, опубликован министерством финансов Соединенных Штатов в пятницу, 7 августа. Санкции предусматривают заморозку любых активов этих лиц на территории США.

Лам "несет прямую ответственность за воплощение политики Пекина по подавлению свобод и демократических процессов", пояснили в Вашингтоне. Так, в 2019 году она продвигала законопроект, разрешающий экстрадицию предполагаемых преступников в Китай. Кроме того, Лам причастна к реализации спорного закона о защите национальной безопасности Гонконга, подчеркивается в заявлении Минфина США. Правовой акт, в котором говорится о возможности направлять китайские силы госбезопасности в специальный административный район КНР, закрепил самые серьезные перемены для Гонконга за более чем 20-летний период.

В свою очередь представитель Гонконга расценил шаг Вашингтона как "жестокий и неразумный поступок".

С 2019 года Гонконг охвачен массовыми протестами против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией.