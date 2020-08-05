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США увязали разработку крылатых ракет морского базирования со сдерживанием РФ
09:13 05.08.2020 |
Разработка и развертывание крылатых ракет морского базирования (КРМБ) станут сигналом того, что у Соединенных Штатов есть "операционно эффективные ядерные варианты сдерживания" агрессии, в частности, со стороны России. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник, 4 августа, пресс-службой Пентагона. Оно базируется на оценках экспертов, подготовивших доклад об "Усилении сдерживания и снижении ядерных рисков".
Как следует из отчета, разработка этих новых вооружений позволит устранить лакуну в стратегии американской безопасности, обозначенную в Обзоре ядерной политики (Nuclear Posture Review) за 2018 год - документе, который определяет долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений.
США сняли с дежурства последнюю КРМБ в 2010 году
В Минобороны США напомнили, что США сняли с дежурства последнюю ядерную КРМБ в 2010 году.
"Россия же, напротив, продолжила комплексную программу модернизации и расширения театра военных действий для маломощного и тактического ядерного оружия", - утверждают в Пентагоне. По его данным, в Москве "ошибочно считают", что ограниченное применение маломощного ЯО сможет дать РФ "силовое преимущество" в конфликте. При этом, по оценкам американского оборонного ведомства, как Россия, так и Китай "инвестируют существенные средства" для улучшения и расширения своих ядерных сил.
Военные меры НАТО
Ранее стало известно о планах министров обороны стран НАТО утвердить пакет политических и военных мер в ответ на наращивание Россией ракетного арсенала.
В 2019 году США и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Договор о РСМД был заключен США и СССР в 1987 году. Он предусматривал ликвидацию целого класса ракет. Документ запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
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