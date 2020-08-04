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Шотландия избавится от дизельных пассажирских поездов к 2035 году
По мере расширения использования энергетики на возобновляемых источниках электрификация транспорта становится важным вкладом в снижение углеродных выбросов в атмосферу. Впереди всех на этом пути должна пойти Шотландия. На днях министр транспорта этого региона сообщил, что к 2035 году все железнодорожные пассажирские перевозки в стране станут «безуглеродными», что произойдёт на пять лет раньше, чем во всей Великобритании.
Согласно представленному плану, в период с 2025 по 2035 годы в Шотландии перестанут ходить пассажирские поезда с дизельным двигателем. Вместо этого увеличится число поездов на электрической тяге, а там, где не будет электрифицированных путей, пойдут поезда на электрических батареях и на водородном топливе.
В среднем в стране каждый год в течение следующих 15 лет планируется электрифицировать по 130 км железнодорожных путей. Без электрических линий снабжения останутся некоторые северные и западные регионы Шотландии, где электрификация будет невыгодной.
За последние десять лет Шотландия потратила на электрификацию 440 км железнодорожной колеи около 1 млрд фунтов стерлингов. К сегодняшнему дню около 76 % всех пассажирских перевозок в стране осуществляются благодаря электрической тяге, а в сфере грузовых перевозок она охватывает 45 % услуг. К 2045 году Шотландия рассчитывает выйти на «нулевой выброс» во всех сферах производства и использования энергии. Даже знаменитый шотландский виски к 2025 году будет производиться со 100-процентным использованием «зелёной» энергетики. Но это уже другая история.
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