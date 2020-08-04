Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром

25 марта Путин выступил с первым обращением к россиянам о ситуации с коронавирусом. Тогда он не только объявил первую нерабочую неделю, но и предложил ввести налог в размере 15% на дивиденды, выводимые на зарубежные счета.

"Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%", - посетовал Путин.

Сейчас льготные ставки налога на дивиденды прописаны в двусторонних соглашениях об избежании двойного налогообложения - всего их у России более 80, писал "Коммерсант".

Правительству было поручено скорректировать эти договоры. "Если же иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны", - говорил в марте Путин.

Что с Кипром

Кипр - наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры и обратно в Россию, отмечают "Ведомости". Минфин подсчитал, что на Кипр в 2018 году было выведено более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году - более 1,9 трлн рублей.

Ставка при выплате дивидендов на Кипре может составлять 5%-10%, а на проценты по займам - 0%.

Минфин предложил Кипру поднять ставки до 15%, о которых говорил Путин - как по дивидендам, так и по процентам. Переговоры с Кипром не увенчались успехом.

"В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики", - говорится в сообщении министерства.

По версии российского минфина, Москва получила отказ, когда, "принимая во внимание тесные экономические и исторические связи между двумя государствами", предложила компромиссный вариант, с тем чтобы в течение этой недели провести новые переговоры на Кипре.

Кроме того, в адрес Кипра прозвучал упрек в том, что тот пытался "максимально размыть эффект от инициативы для российской казны различными исключениями". В середине июня "Ведомости" писали, что Кипр предложил сохранить ставки, ужесточив контроль за иностранными структурами российского бизнеса, чтобы тот с помощью технических фирм-прослоек не мог экономить на налогах.

"Сегодня мы запускаем процесс по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром", - объявил в понедельник замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин запустил процедуру по внесению в Госдуму федерального закона о денонсации соглашения с Кипром.

Ожидается, что повышенный 15%-й налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета, начнут собирать в России с 2022 года (с доходов за 2021 год).

Первыми о внесении изменений в двусторонние соглашения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов российский минфин известил министерства финансов Кипра, Люксембурга и Мальты.

Минфин уже объявлял о начале разработки законопроекта о денонсации конвенции между правительствами России и Мальты.

Министерство финансов Кипра не получало уведомление российского минфина о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения и считает, что это решение будет иметь негативные последствия для обеих стран, заявила РИА Новости представитель минфина Кипра.

"Белые" схемы сделали невыгодными

Директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк в разговоре с Би-би-си назвал Кипр основным кредитором для российской экономики.

"Там уже давно работает много российских бизнесменов, поэтому всем тем, кто заводил деньги через кипрские компании в российские проекты, сейчас будет необходимо думать, каким образом их возвращать", - считает он.

"Мне не до конца понятно, зачем Россия это делает. Изначально разговор шел про то, что если деньги из России выводятся, то это должно обходиться подороже. Но те, кто выводил деньги "вчерную", ведь не выводили их на Кипр под видом дивидендов! Потому что это очень дорого", - пояснил эксперт.

"Тот факт, что совершенно "белые" схемы сделали невыгодными, на "черных" схемах никак не скажется. "Вчерную" деньги выводятся обычно по фиктивным контрактам, и на эти процессы кипрское соглашение вообще никак не влияет. Там налогов как не было, так и нет. Зато для "белого" бизнеса прибавилось головной боли", - полагает Савуляк.

"Получается, что Россия не достигла того, чего хотела, - резюмировал он. - С Кипром - нашим старейшим и одним из самых адекватных партнеров - мы теперь испортили отношения, и восстанавливать их как минимум в ближайшие 10-20 лет мы, видимо, не будем. Поэтому мне не понятно, что именно тут выиграла Россия".

Профессор РЭШ Олег Шибанов в свою очередь назвал это решение ожидаемым. "В целом уже предупреждали, что скорее всего так и будет. Поэтому сильно никто не пострадает, особенно потому, что налоги на дивиденды будут только постепенно повышать до 2024 года", - говорит он.

Шибанов считает, что некоторым компаниям будет неинтересно платить дивиденды по повышенным ставкам - и теоретически возможна перерегистрация в России или же переход к другим формам выплаты доходов, не через дивиденды.

"Налоговое законодательство, впрочем, ужесточается по всему миру, и с Ирландией всё время борются, и офшоры уже сильно прижали. Поэтому решение было относительно ожидаемым даже пару лет назад - низкие налоговые ставки никого из регуляторов не удовлетворяют", - отмечает он.