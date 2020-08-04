Прокуратура расследует возможные финансовые махинации фирмы Трампа

Прокуратура Манхэттена сообщает о том, что расследование финансовой деятельности фирмы Дональда Трампа не ограничивается выплатами женщинам, с которыми он, возможно, имел связь, но может касаться и практиковавшихся в фирме Trump Organisation финансовых махинаций. Об этом говорится в ходатайстве прокурора американского округа Нью-Йорк Сайруса Вэнса, которое поступило в понедельник, 3 августа, в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

В этом ходатайстве прокурор, в частности, просит суд прекратить рассмотрение иска президента США Дональда Трампа, который стремится препятствовать раскрытию его финансовых документов. В июле Верховный суд США признал право прокуратуры ознакомиться с налоговыми декларациями и другими финансовыми документами президента Дональда Трампа. Однако суд пока не постановил выдать их.

Между тем адвокаты Трампа, всеми силами препятствующие выдаче документов, по мнению Вэнса, лишь пытаются замедлить работу прокуратуры и выдвигают аргументы, ранее отвергнутые судом. Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа. Требование обращено к фирме Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью Трампа, а также к немецкому банку Deutsche Bank и американскому Capital One.

Демократы в конгрессе требуют предоставить им финансовые документы Трампа и его семьи, поскольку рассчитывают найти в них нарушения. Повестки были выданы еще в апреле 2019 года комитетами по разведке и по финансовым услугам Палаты представителей в связи с расследованием предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.