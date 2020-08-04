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Доклад ООН: КНДР может обладать небольшими ядерными зарядами
08:54 04.08.2020 |
Северная Корея достигла определенных успехов в своей военной атомной программе и может обладать "небольшими ядерными устройствами", которые могут использоваться в боеголовках баллистических ракет. Эта информация содержится в конфиденциальном докладе ООН, подготовленном экспертами организации, занимающимися вопросами санкций против этой страны. Выдержки из доклада публикует в ночь на вторник, 4 августа, агентство dpa.
По данным авторов доклада, "КНДР продолжает свою ядерную программу, в том числе производство обогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора". Экспертные заключения доклада, согласно данным dpa, базируются на информации одной из стран ООН.
Переговоры между США и КНДР об атомной программе Пхеньяна находятся в тупике со времени провального саммита между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в феврале 2019 года во Вьетнаме.
Первый замглавы МИД КНДР Чвэ Сон Хи недавно обвинила Вашингтон в попытке использовать диалог с Пхеньяном лишь как инструмент для урегулирования внутриамериканского "политического кризиса". Она указала, что не видит необходимости в том, чтобы садиться с США за стол переговоров.
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