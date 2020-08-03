Британия оплатит 50% чека клиентов ресторанов, чтобы стимулировать спрос после карантина

Великобритания в течение месяца предлагает оплатить 50% чека для клиентов общепита, чтобы поддержать рестораторов после почти четырех месяцев карантина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Предложение будет действовать в более 72 000 заведений с понедельника по четверг в течение всего августа. Среди них много известных сетей, в том числе McDonald's.

"Наша схема поддержки направлена ​​на то, чтобы защитить рабочие места 1,8 млн поваров, официантов и рестораторов, стимулируя спрос и поощряя клиентов приходить. Эта отрасль - неотъемлемая составляющая нашей экономики и сильно пострадал от коронавируса", - отметил министр финансов Риши Сунак.

Для использования скидки клиентам не нужно предпринимать дополнительных действий - заведения будут автоматически отнимать 50% из чека и дальше решать вопрос с государством.

Есть и определенные ограничения: 50% будут возвращать за заказ стоимостью до 10 фунтов стерлингов на человека. Кроме того, акция не распространяется на алкоголь и заказ с собой.

Раздаются призывы исключить из предложения также фаст-фуд, поскольку это - нездоровая пища.

По данным правительства, в апреле после введения в Британии жесткого карантина фактически заморозили работу около 80% заведений, в которых работают около 1,4 млн человек. Рестораны смогли открыться только 4 июля, но пока работают с ограничениями.