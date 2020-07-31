Трамп изменил позицию по поводу переноса президентских выборов

Президент США Дональд Трамп объяснил, что он на самом деле имел в виду, говоря о возможном переносе даты проведения президентских выборов. Выступая в четверг, 30 июля, перед журналистами, глава государства заявил, что он не хочет менять дату, но возможные массовые фальсификации из-за высокой доли голосующих по почте в связи с эпидемией коронавируса, вызывают у него серьезные опасения.

"Я хочу провести выборы. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что все [отправленные по почте - Ред.] бюллетени исчезли и выборы ничего не значат", - цитирует главу государства агентство Reuters.

Свое предложение о переносе выборов президент США высказал в Twitter. Заявив, что грядущий плебесцит, во время которого из-за эпидемиологической ситуации в США предлагается шире использовать дистанционные способы голосования, включая голосование по почте, будет самым неточным и мошенническими в истории, Трамп написал: "Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?"

Идея Трампа не нашла поддержки даже у однопартийцев

Эксперты, впрочем, сразу пояснили, что у главы государства нет никаких шансов реализовать свою идею. Согласно Конституции США, президент не может в одностороннем порядке переносить день выборов - право на это есть только у Конгресса. Кроме того, в конституции жестко установлен день передачи полномочий от старого президента вновь избранному - полдень 20 января. Таким образом, чтобы изменить дату выборов Трампу необходимо было бы провести поправки в конституцию через Конгресс, но для этого необходимо заручиться поддержкой двух третей конгрессменов и сенаторов. Такой поддержки у Трампа нет - в Палате представителей большинство у демократов.

Да и в Республиканской партии, которая контролирует Сенат, идея Трампа не нашла поддержки. "В истории страны мы не отклонялись от даты проведения федеральных выборов: ни во время войны, ни в годы великой депрессии, ни в Гражданскую войну. И мы найдем способ подтвердить это снова 3 ноября этого года", - заявил лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл в интервью. Отвечая на вопрос журналиста, он подтвердил, что эта дата "высечена в камне".