В комиссии США объяснили Трампу, что у него нет полномочий переносить выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не обладает полномочиями переносить выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила в член Федеральной комиссии по выборам Эллен Уэйнтрауб.

"Нет, мистер президент. Нет, вы не можете перенести выборы. И их не нужно переносить. Штаты и населенные пункты просят вас и Конгресс о выделении средств, чтобы они могли правильно провести безопасные и надежные выборы, которые хотят все американцы. Почему вы не работаете над этим?", - написала Уэйнтрауб в Twitter.

Комиссия отвечает за соблюдение законов о финансировании избирательных кампаний. Уэйнтрауб является членом Демократической партии и ранее трижды возглавляла комиссию.

Для переноса выборов необходимо менять соответствующее федеральное законодательство, а это неосуществимая задача. Перенос даты выборов должны утвердить Сенат и Палата представителей Конгресса США. Последняя контролируется демократами и они не поддержат такое решение.

Кроме того, Конституция США не предусматривает никаких положений о задержке инаугурации 20 января.