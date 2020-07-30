Финансовые новости
- |
- 30.07.20
- |
- 23:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Германии подсчитали количество легальных проституток с украинским гражданством
17:50 30.07.2020 |
В Германии по состоянию на конец 2019 года было зарегистрировано 276 проституток с украинским гражданством.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию DW получило в Федеральном статистическом ведомстве.
Также отмечается, что официально зарегистрированных в этой сфере услуг россиянок - 278, в то время как гражданок Беларуси - 61.
30 июля немецкое статистическое ведомство опубликовало общий отчет, в котором сообщалось, что всего в Германии по состоянию на конец 2019 года было зарегистрировано 40 400 проституток. В ведомстве отметили, что эта статистика не учитывает тех, кто осуществляет свою деятельность неофициально.
Наибольшую долю среди зарегистрированных проституток составляют гражданки Румынии - 35% (14 300 человек). 19% (7700) проституток являются обладательницами немецкого паспорта. За ними следуют гражданки Болгарии (11%, 4300 человек) и Венгрии (8%, 3100 человек).
Возраст 78% проституток составлял от 21 до 44 лет. 17% - 45 лет и старше, 5% - от 18 до 20 лет.
В конце 2018 года в Германии было зарегистрировано 32 800 проституток. Впервые такую статистику начали собирать в 2017 году. С 1 июля 2017 года в Германии вступил в силу закон о защите прав лиц, занимающихся проституцией.
По оценкам аналитиков, реально в Германии могут работать до 400 тысяч работниц и работников сферы секс-услуг.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кравчук возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе
|Эффект «Аркады». Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны
|Госрезерв отправят в форвард. Власти хотят хранить продтовары у частных компаний
|Водород как топливо. Сможет ли Украина стать частью «водородной» стратегии ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Додон анонсировал конституционную реформу и создал спецкомиссию
|В Германии подсчитали количество легальных проституток с украинским гражданством
|Трамп предложил перенести президентские выборы в США
|Главы IT-гигантов выступили перед конгрессменами, защищаясь от обвинений в монополизме
|Эрдоган хочет контролировать соцсети. Чем опасен новый закон в Турции
|США ввели санкции против сына Башара Асада
Это интересно
|Google прокладывает свой собственный подводный кабель в Европу
|Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты
|У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
|Renault пересадит на электромобили целый город
|Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за «дизельгейта»
|Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5