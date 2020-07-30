В Германии подсчитали количество легальных проституток с украинским гражданством

В Германии по состоянию на конец 2019 года было зарегистрировано 276 проституток с украинским гражданством.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию DW получило в Федеральном статистическом ведомстве.

Также отмечается, что официально зарегистрированных в этой сфере услуг россиянок - 278, в то время как гражданок Беларуси - 61.

30 июля немецкое статистическое ведомство опубликовало общий отчет, в котором сообщалось, что всего в Германии по состоянию на конец 2019 года было зарегистрировано 40 400 проституток. В ведомстве отметили, что эта статистика не учитывает тех, кто осуществляет свою деятельность неофициально.

Наибольшую долю среди зарегистрированных проституток составляют гражданки Румынии - 35% (14 300 человек). 19% (7700) проституток являются обладательницами немецкого паспорта. За ними следуют гражданки Болгарии (11%, 4300 человек) и Венгрии (8%, 3100 человек).

Возраст 78% проституток составлял от 21 до 44 лет. 17% - 45 лет и старше, 5% - от 18 до 20 лет.

В конце 2018 года в Германии было зарегистрировано 32 800 проституток. Впервые такую ​​статистику начали собирать в 2017 году. С 1 июля 2017 года в Германии вступил в силу закон о защите прав лиц, занимающихся проституцией.

По оценкам аналитиков, реально в Германии могут работать до 400 тысяч работниц и работников сферы секс-услуг.