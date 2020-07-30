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Трамп предложил перенести президентские выборы в США
17:46 30.07.2020 |
Президент США Дональд Трамп впервые поднял вопрос о переносе президентских выборов в ноябре на фоне пандемии коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг он заявил в своем Twitter.
"С голосованием по почте... 2020 год будет самым недостоверным и нечестным в истории. Это будет большим позором для США. Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно голосовать?" - написал в Twitter Дональд Трамп.
В последнее время Трамп активно критикует идею голосования по почте. Он считает, что такой способ голосования приведет к мошенничеству на выборах, которые запланированы на 8 ноября.
Американские штаты хотят прибегнуть к голосованию по почте из-за проблем, связанных с пандемией. В США из-за COVID-19 умерли уже более 150 000 человек, больше всего в мире.
Однако у самого Трампа нет полномочий перенести выборы. В США дату федеральных выборов устанавливает Конгресс, где в Палате представителей большинство имеют демократы.
Кроме того, Конституция США не предусматривает никаких положений о задержке инаугурации 20 января.
Последние социологические опросы показывают, что Трамп может проиграть выборы своему оппоненту Джо Байдену, которого на сегодня поддерживают большинство американцев.
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