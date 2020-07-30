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Генсек НАТО отреагировал на решение США вывести часть войск из Германии
10:57 30.07.2020 |
Генсек НАТО Йенс Столтенберг опубликовал официальное заявление в связи с решением США отвести часть войск из Германии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.
"Сегодняшнее объявление секретаря Эспера по поводу сил США в Европе подчеркивает постоянную приверженность США НАТО и европейской безопасности.
Мир и безопасность в Европе важны для безопасности и процветания Северной Америки. Во времена, когда мир становится более непредсказуемым, мы сильнее и в большей безопасности, когда держимся вместе", - отметил Йенс Столтенберг.
Он добавляет, что США проводили "тесные консультации со всеми союзниками НАТО" перед сегодняшним объявлением.
Напомним, 29 июля министр обороны США сообщил, что количество американских военных в Германии уменьшится почти на 12 000 из присутствующих 36 тысяч - значительно больше, чем было известно ранее.
Около 6400 военных отправят обратно в США, еще около 5600 будут передислоцированы в другие европейские страны.
Премьер-министры четырех немецких земель обратились к членам Конгресса США с призывом заблокировать планы вывода американских войск из Германии.
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