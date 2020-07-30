В Сенате США считают, что Ротенберги покупали предметы искусства в обход санкций

Кирилл Белянинов / Би-би-си

Российские олигархи, входящие, как считают власти США, в "ближний круг президента Путина", нашли новый способ обхода введенных против них санкций, вкладывая миллионы долларов в покупку произведений искусства на Западе.

О нарушении Аркадием Ротенбергом, его сыном Игорем и братом Борисом законов США сообщается в 150-страничном докладе, опубликованном в среду постоянным подкомитетом по расследованиям Сената США.

Как утверждают авторы документа, после введения против предпринимателей в марте 2014 года персональных санкций они тайно приобрели более 30 произведений искусства в аукционных домах США, Великобритании и у частных владельцев. Среди приобретений - картины Сальвадора Дали, Рене Магритта, Жоржа Брака, Лайонела Фейнингера, Марка Шагала и Николая Рериха. Всего только с марта по ноябрь 2014 года братья потратили на покупку произведений искусства более 18 млн долларов. В докладе также уточняется, что после введения санкций Ротенберги перевели в контролируемые ими офшорные компании более 91 млн долларов.

Министерство финансов США внесло братьев Ротенбергов в санкционные списки 20 марта 2014 года, обвинив их в причастности к аннексии Крыма. Предпринимателям запрещен въезд в США, их финансовые и другие активы на американской территории должны быть заморожены, а гражданам Соединенных Штатов запрещено вступать с ними в деловые отношения.

Позднее в санкционные списки были внесены и имена членов семей предпринимателей, включая сына Бориса Ротенберга, Романа, и сына Аркадия - Игоря. Их власти США также обвинили в участии в финансовой деятельности отцов, уличив, в частности, в получении дивидендов от деятельности офшорных компаний.

Почему братья Ротенберги полюбили искусство?

Как подчеркивается в сенатском докладе, эксперты считают международный рынок предметов искусства "идеальной площадкой для отмывания денег".

Подавляющее большинство покупателей и продавцов на этом рынке проводят сделки на условиях анонимности, а стоимость "товара" со временем только растет.

Согласно отчету Art Basel and UBS Global Art Market Report 2020, ежегодный объем сделок на этом рынке составляет около 64 млрд долларов, причем 44% транзакций приходится на США.

Одним из источников информации для сенаторов стало скандально известное "Панамское досье", опубликованное несколько лет назад Международным консорциумом журналистов-расследователей. Эти документы позволили установить, что именно братья Ротенберги являлись бенефициарами трех офшорных компаний - Highland Business Group Limited, Highland Ventures Group Limited и Advantage Alliance, через счета которых и оплачивались покупки предметов искусства.

Как утверждаетс в докладе, братья также "попытались скрыть свою причастность к сделкам на американском рынке, прячась за фигурой находящегося в Москве коллекционера и арт-дилера Грегори Балцера".

В 2013 году он открыл в Москве арт-клуб BALZER, счета которого также использовались для покупки предметов искусства для клиентов дилера. Сам Балцер, как говорится в докладе Сената США, получал за свои услуги постоянное вознаграждение в размере 9500 долларов в месяц и комиссионные.

Выходец из СССР, натурализовавший гражданин США Грегори (Григорий) Балцер отказался дать показания сотрудникам сенатского подкомитета, пояснив, что не планирует возвращаться в Соединенные Штаты. Его адвокаты, в свою очередь, отрицают, что их клиент когда-либо выполнял заказы братьев Ротенбергов. Представители олигархов также назвали обвинения в нарушении санкционного режима абсурдными.

Тем не менее, как установило сенатское расследование, Балцер выступил посредником в покупке как минимум 16 картин. Приобретения оплачивались через контролируемую арт-дилером офшорную компанию Steamort Limited в интересах братьев Ротенбергов.

Крупнейшие аукционные дома, включая Sotheby's и Christie's, имеющие собственные программы по борьбе с отмыванием денег, как минимум с 2012 года требовали от Балцера раскрыть имена представлямых им клиентов, но получили лишь устные заверения, что он приобретает произведения искусства для одной из офшорных компаний, зарегистрированных на Маршалловых островах. Эти объяснения полностью удовлетворили представителей аукционных домов.

Как братья Ротенберги скупали произведения искусства?

Юридический представитель аукционного дома Sotheby's в своих показаниях членам сенатского подкомитета заявил, что не увидел в действиях Балцера "ничего необычного". Он покупал картины на свое собственное имя и оплачивал покупки с принадлежащих ему счетов.

Проверив эти транзакции, в сенатском подкомитете установили, что "средства, использованные для покупки предметов искусства, поступали из разных юрисдикций, с разных счетов и из разных финансовых институтов". Установленная "цепочка" обычно выглядела так: контролируемые братьями Ротенбергами офшорные компании переводили деньги офшорной компании Балцера Steamont Limited, которая, в свою очередь, переводила эти средства на принадлежащий арт-дилеру личный счет в лондонском банке Barclays, с которого затем и оплачивались приобретения.

В сенатском докладе также говорится, что летом прошлого года братья Ротенберги учли возможные риски, связанные с проводимым Сенатом расследованием. До августа 2019 года купленные ими предметы искусства находились в специальном хранилище в Германии. После того как сотрудники подкомитета Сената попытались связаться с арт-дилером Балцером, картины были перевезены в Москву.