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Меркель удалось приостановить греко-турецкий газовый конфликт
15:59 28.07.2020 |
Греция приветствовала решение Турции приостановить геологоразведочные работы в районе греческих островов в Средиземном море, что в последнее время привело крезкому обострению отношений между двумя странами. Как заявили во вторник, 28 июля, в кругах близких к Минобороны Греции, большинство турецких военных судов покинули регион южнее острова Крит. Военно-морские силы Греции также отвели часть своего флота на базы.
Разрядке напряженности в регионе способствовала посредническая деятельность федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), сообщает агентства dpa. На минувшей неделе глава немецкого правительства провела переговоры как с президентом турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, так и с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Долговременного решения конфликта не видно
Однако, отмечают эксперты, пока не удалось достичь долговременного решения конфликта. Афины считают, что обладают эксклюзивными правами на деятельность в тех зонах Средиземноморья, где Турция пытается вести пробное бурение в поисках новых месторождений нефти и газа. Анкара в свою очередь ссылается на условия соглашения, заключенного с признанным ООН правительством национального согласия Ливии.
В середине июля глава МИД Греции призвал партнеров по Евросоюзу подготовить экономические санкции против Турции, если она не прекратить геологоразведку в экономических зоне Греции. Анкара призывает Афины решить спорные вопросы в двустороннем диалоге, не используя ЕС в качестве инструмента давления.
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