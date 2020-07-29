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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обрезание Варшавы: как в Польше хотят ослабить оппозиционно настроенную столицу

11:25 28.07.2020 |

Мир

 Владислав Сердюк / Европейская правда

Что делать партии власти, если она не в состоянии выиграть в столице?

Подобная дилемма актуальна не только в Украине. В последнее время она стала крайне актуальной для Польши, где оппозиционному мэру Варшавы не хватило лишь 2% для победы на президентских выборах.

Столичный регион дает мощный трамплин для оппонировании центральной власти.

И в Польше придумали способ, как ослабить эту угрозу. Для этого там хотят ослабить столицу, выделив прилегающие районы в отдельное воеводство.

Разделяй и властвуй

23 июля польское издание Dziennik Gazeta Prawna распространило информацию о том, что в партии власти "Право и справедливость" задумали отделить Варшаву от Мазовецкого воеводства, создав 17-й регион - Варшавское воеводство.

По данным издания, соответствующий проект должен "зайти" в парламент в конце июля, а быть принят в сентябре.

Увеличение количества воеводств с 16 до 17 имеет не только организационно-экономическую мотивацию, как заявляют в "ПиС", но и чисто политическую. Ведь создание новых воеводств тянет за собой необходимость проведения в них внеочередных выборов.

И в "ПиС" явно рассчитывают на то, что им удастся взять, если не новосозданное Варшавское, то хотя бы Мазовецкое воеводство.

О чем идет речь?

Активная фаза разговоров о возможном отделении Варшавы от Мазовецкого воеводства появилась еще осенью 2019 года.

Тогда в ходе избирательной кампании об этом заявил лидер "ПиС" Ярослав Качиньский.

Во время визита в Шедльцах (90 км от Варшавы) в сентябре 2019 года Качиньский сказал, что столица с ее доходами завышает статистический уровень среднего дохода на жителя области, хотя ситуация вне Варшавы, по его словам, выглядит не так радужно и такое положение дел не дает возможности получать больше европейских средств на региональное развитие Мазовии.

Качиньский выразил мнение, что ситуацию можно исправить благодаря отделению столицы от воеводства.

Оппозиционные политики встретили идею Качинского крайне критично.

Например, лидер "аграриев" Владислав Косиняк-Камыш заявил, что он сделает все, чтобы не допустить отделения. Мотивация Косиняка-Камыша ясна - представитель его партии, Адам Стружик, является маршалом Мазовецкого воеводства с 2001 года, а проведение внеочередных выборов может поставить под угрозу их положение в регионе.

Еще один регион для ПиС

По данным DGP, в состав новосозданного Варшавского воеводства войдет сама столица и т.н. "бублик" (т.е. прилегающие к Варшаве поветы (районы).

Изначально в "ПиС" хотели провести выборы только в Мазовецком воеводстве, а в Варшавском ввести переходный период. Т.е. сделать мэра Варшавы маршалом, а горсовет - Сеймиком.

Однако эта идея создавала два препятствия: первое - конфликт интересов, ведь по некоторым вопросам мэр города был бы вынужден обращаться к маршалу, т.е. самому себе.

Второе - репрезентация избирателей. В состав горсовета входят представители, избранные жителями столицы, а это значит, что если сделать из него Сеймик, то жители прилегающих к Варшаве поветов не имели бы своих представителей в облсовете.

Поэтому в партии власти несколько изменили проект, предложив провести досрочные выборы как в Мазовецком, так и в Варшавском воеводствах.

И эти выборы, по мнению политиков "ПиС", должны пройти в 2020 году, чтобы Польша успела заявить не 16, а 17 воеводств в бюджете ЕС на 2021-2027 год, а также подать их план развития на этот период.

Публичная мотивация "Права и справедливости" отделить Мазовию от Варшавы, как уже стало ясно, заключается в том, что таким образом Мазовецкое воеводство сможет получить больше средств из бюджета ЕС на региональное развитие.

Ведь, по их мнению, такое решение позволяет искоренить искажение статистики всего воеводства одними лишь доходами Варшавы и пригорода.

Однако у этого же предложения есть абсолютно очевидная политическая составляющая.

А именно проведение досрочных выборов в регионе, который традиционно контролируется оппозиционными политическими силами из-за наличия в нем немалочисленного либерального столичного электората.

Мотивация власти становится еще яснее, если взглянуть на результат второго тура недавно состоявшихся президентских выборов.

Из 37 поветов в Мазовецком воеводстве, где электорат традиционно поддерживает либеральную оппозицию, кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский победил всего лишь в семи районах, пять из которых прилегают к Варшаве (и в самой столице, конечно же).

Таким образом, становится понятным, что если "выдернуть" Варшаву и ее условный пригород из состава Мазовецкого воеводства, то у "ПиС" появляется возможность взять под контроль еще одну область.

Цена разделения

Последние президентские выборы, на которых Косиняк-Камыш получил около 2,5% голосов, показывают, что ситуация у "аграриев" крайне плачевная. Для "ПиС" не должно составить труда "выбить" "Польскую крестьянскую партию" из Сеймика Мазовецкого воеводства, тем самым лишив ее последнего бастиона.

При этом в "ПиС" осознают, что оппозиция может пойти против партии власти единым фронтом, ведь подобный опыт на региональном уровне можно было наблюдать на последних местных выборах.

При таком сценарии борьба за Мазовецкое воеводство будет не такой легкой, как могло показаться изначально. А разделение воеводств и последующее поражение на выборах очевидно будет использоваться оппозицией в качестве демонстрации организационной неспособности "ПиС".

Однако если "ПиС" все же на это решится, то Мазовецкое и Варшавское воеводства ожидают очевидные экономические последствия.

Отделенное от столицы Мазовецкое воеводство потеряет 87% нынешних доходов, поскольку именно столько приносит региону Варшава (79%) и ее пригород (8). Мазовия будет вынуждена на 13% доходов содержать ¾ дорог в регионе, половину больниц и госучреждения.

Более того, как считают в Сеймике Мазовецкого воеводства, территориальные изменения никак не повлияют на получение больших средств из бюджета ЕС (особенно учитывая, что с 1 января 2018 года Мазовия на нужды статистики для Евросоюза рассматривается как метрополия (Варшава и окружающие ее поветы) и оставшаяся часть региона).

Даже наоборот, если изменить территорию региона, то именно это может привести к задержке, а то и вовсе к неполучению средств из бюджета еврорегионального развития из-за отказа от преждевременного плана развития и создания нового.

Таким образом видно, что экономический риск этого предприятия может оказаться большим, чем возможная выгода.

Однако если в партии власти не просто не отказались от этой идеи, а наоборот, решили ее форсировать, то значит, там видят неочевидную для большинства положительную перспективу.

Вероятно, что основная задача "ПиС" - максимально ослабить оппозицию и, как уже говорилось выше, если не победить "Гражданскую платформу" в Варшавском воеводстве, то хотя бы выбить последнюю опору из-под ног ослабевшей "Польской крестьянской партии", представитель которой всячески отказывается сотрудничать с депутатами "ПиС" в Сеймике Мазовии.
 

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