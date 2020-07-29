Финансовые новости
- |
- 29.07.20
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС
08:52 28.07.2020 |
Американская корпорация Facebook подала в суд на антимонопольные органы ЕС в связи с возможным посягательством на личные данные своих сотрудников. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в пресс-службе компании.
С 2019 года Евросоюз запустил в отношении корпорации ряд расследований. Одно из них сосредоточено на массиве ее данных, другое - на принадлежащей ей виртуальной торговой площадке, которую для купли-продажи используют 800 млн пользователей в 70 странах мира.
Компания за истекший период по требованию Брюсселя предоставила Еврокомиссии (ЕК) 315 тысяч документов, насчитывающих 1,7 млн страниц.
"Исключительно широкий характер запросов ЕК означает, что нам пришлось бы передать преимущественно несущественные документы, которые не имеют никакого отношения к расследованию Комиссии. Они, в частности, включали бы особо конфиденциальную личную информацию, касающуюся медицинских документов сотрудников, частных финансовых бумаг и личной информации о членах их семей", - заявил заместитель главного юрисконсульта по вопросам конкуренции в Facebook Тим Лэмб. "Мы считаем, что подобные запросы должны быть рассмотрены судами ЕС", - добавил он.
Facebook обратилась в Европейский суд общей юрисдикции
В дополнение к двум искам против Еврокомиссии компания Facebook также обратилась в Европейский суд общей юрисдикции с требованием заморозить передачу документации Брюсселю до вынесения вердиктов по данным жалобам.
Возможные нарушения Facebook в отношении защиты личных данных пользователей расследует Федеральная торговая комиссия (ФТК) США. Другое расследование против IT-гиганта проводит Комиссия США по ценным бумагам и биржам. Американский Минюст, в свою очередь, который изучает сделки Facebook c бизнес-партнерами (такими, как Amazon, Apple, Microsoft и Sony) по передаче им данных о пользователях. Всего свыше 150 компаний получили от Facebook сведения о пользователях социальной сети - частично без их ведома и согласия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому
|Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов
|Обстрелы во время «тишины»: Когда Зеленский признает, что его идея провалилась
|Коронакризис побудил украинцев активнее инвестировать в недвижимость. Что выбирают
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Меркель удалось приостановить греко-турецкий газовый конфликт
|Байден победит Трампа на выборах президента США с вероятностью 91% – The Economist
|Обрезание Варшавы: как в Польше хотят ослабить оппозиционно настроенную столицу
|Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС
|Москва не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков
|США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei
Это интересно
|Новый Mercedes-Benz S-Class получит фронтальные подушки для задних пассажиров
|Android опередил iOS по преданности пользователей
|США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei
|В США представлен проект «квантового» Интернета
|Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за фейковых раздач биткоинов от его имени
|Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish
|Мировые расходы на кибербезопасность в этом году превысят $43 миллиарда