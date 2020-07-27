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КНР может заблокировать программу получения британского подданства для жителей Гонконга
09:23 27.07.2020 |
Пекин предупредил, что может заблокировать предложение Великобритании о предоставлении подданства жителям Гонконга, не признав их паспорта действительными документами, заявил в четверг представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Великобритания первой нарушила обещание, поэтому Китай рассмотрит возможность непризнания британского национального заграничного паспорта в качестве действительного документа для передвижений", - заявил Ван Вэньбинь.
По его словам, Великобритания "вмешалась в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая, нарушив международное право и основные нормы международных отношений".
Ван Вэньбинь добавил, что Пекин "сохраняет за собой право" принять дальнейшие действия в отношении Лондона.
Накануне британский МИД сообщил, что власти Великобритании откроют программу, которая позволит жителям Гонконга работать в Соединенном Королевстве, а затем получить его подданство, в январе 2021 года.
Согласно решению британских властей, жители Гонконга, имеющие британский заморский паспорт, и их ближайшие родственники смогут находиться на территории Соединенного Королевства шесть месяцев без визы. Вместе с тем они имеют право пять лет жить и работать в стране, затем подать прошение на получение статуса резидента Великобритании и позднее - на полноценное британское подданство.
Эти лица будут иметь беспрепятственный доступ на британский рынок труда, без лимитов зарплаты, но у них не будет доступа к бюджетным средствам, указывает агентство Associated Press (AP).
При этом в начале июля Лондон объявил, что распространяет право работать и проживать в Британии на всех тех 3 млн жителей Гонконга, кто может получить британский заморский паспорт. Такие меры, напоминает AP, были озвучены в ответ на принятый Пекином закон о национальной безопасности Гонконга, который в Лондоне считают нарушением британско-китайских договоренностей по Гонконгу.
На прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявил, что Лондон в связи с принятием в КНР закона о нацбезопасности Гонконга принял решение немедленно приостановить действие соглашения с Гонконгом об экстрадиции. Кроме того, Рааб отметил, что Лондон распространяет на Гонконг действие эмбарго на поставки оружия в КНР, введенного после событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь: в частности, речь идет об амуниции типа дымовых гранат, которые силы безопасности могут использовать против протестующих в Гонконге.
В то же время Рааб подчеркивал, что Лондон не добивается конфронтации с Китаем и хочет строить с ним конструктивные отношения, однако не может игнорировать возникающие в отношениях стран проблемы.
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