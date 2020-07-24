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Британия и США обвинили РФ в использовании оружия, угрожающего спутникам
19:24 24.07.2020 |
США и Великобритания обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия в космосе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Генерал Джон Рэймонд, глава новых космических сил США, заявил, что испытания снаряда, проведенное 15 июля, было "еще одним свидетельством продолжающихся усилий России по разработке и испытанию систем космического базирования и соответствовало опубликованной Кремлем военной доктрине применения оружия, которая подвергает риску космические активы США и союзников".
Он сказал, что оружие была запущена с одного из двух спутников, которые маневрировали рядом с правительственным спутником США в начале этого года. Россия настаивала на том, что ее космическая деятельность носит исключительно мирный характер, но по словам Рэймонда, деятельность космического аппарата, что принимал участие в запуске, не соответствует его официальному назначению в качестве инспекционного спутника.
Глава космического управления Британии Харви Смит заявил: "Мы обеспокоены тем, как Россия испытала один из своих спутников, запустив снаряд с характеристиками оружия".
"Действия такого рода угрожают мирному использованию космоса и могут привести к образованию мусора, который может представлять угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир. Мы призываем Россию избегать дальнейших подобных испытаний", - сказал он.
"Мы также призываем Россию продолжать конструктивную работу с Британией и другими партнерами по поощрению ответственного поведения в космосе" - добавил Смит.
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