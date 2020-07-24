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Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
14:48 24.07.2020 |
Сенат США подавляющим большинством голосов принял в четверг оборонный бюджет на сумму 741 миллиард долларов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Сенаторы одобрили закон о функционировании национальной обороны 86 голосами "за", против были 14 сенаторов.
И Палата представителей, и Сенат одобрили свои законопроекты об оборонный бюджет на этой неделе большинством голосов, достаточным для того, чтобы преодолеть вето президента Дональда Трампа.
Лидеры комитетов Сената и Палаты представителей по вооруженным силам вскоре начнут переговоры, чтобы устранить разногласия в проектах.
Эти действия положат начало процессу, который заставит Пентагон стереть имена, памятники и атрибутику в честь Конфедерации и ее лидеров с военных баз в течение следующих трех лет.
Трамп заявил, что его администрация не будет рассматривать переименование баз - назвав это попыткой переписать историю США - вопреки лидерам Пентагона, которые заявили, что названия баз должны быть пересмотрены. Президент также предупредил, что наложит вето на оборонный законодательство, которое переименует базы.
Проект оборонного бюджета предусматривает усиление санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".
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