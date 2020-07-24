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Brexit: в ЕС считают маловероятным заключение соглашения с Британией
09:11 24.07.2020 |
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сомневается, что с Британией удастся договориться о новом торговом соглашении, поскольку последняя не желает идти на уступки по двум ключевым вопросам.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euronews, об этом он заявил СМИ в четверг.
"Отказываясь согласиться на условия в части открытой и честной конкуренции и сбалансированного соглашения по поводу ловли рыбы, Великобритания, на данный момент, делает заключение торгового соглашения маловероятным", - отметил Мишель Барнье.
По его словам, пока позиция Лондона по этим ключевым вопросам остается неизменной, реальный риск того, что переговоры окажутся бесплодными и до конца 2020 года не будет заключено никакого соглашения.
Ранее главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост сказал, что страна должна рассматривать возможность, что соглашения до конца года не будет достигнуто, хотя команда переговорщиков и дальше будет пытаться добиться результата.
Первые личные встречи переговорщиков с начала пандемии коронавируса возобновились в конце июня.
Британия не хочет продолжать "переходный период" перед ее окончательным выходом из ЕС, который должен завершиться с 1 января 2021 года, а конечным сроком для заключения нового торгового соглашения определила сентябрь.
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