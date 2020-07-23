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Нижняя палата Конгресса США выступила за демонтаж статуй конфедератов
09:21 23.07.2020 |
Палата представителей Конгресса США в среду, 22 июля, большинством одобрила законопроект о демонтаже из Капитолия статуй политических деятелей Конфедерации, передает телеканал CNN. Законопроект поддержали 305 конгрессменов, 113 высказались против. Все проголосовавшие против сноса статуй были представителями Республиканской партии. Вместе с тем, 72 республиканца поддержали демократов.
Согласно законопроекту, из здания Капитолия должны быть убраны бюсты известных личностей, которые служили Конфедеративным штатам Америки - отделившемуся от США в ходе Гражданской войны государству, просуществовавшему с 1861 по 1865 годы.
Речь идет, в частности, о памятниках Роджеру Тони (узаконившему бесправное положение афроамериканцев генпрокурору США), Джону Брекинриджу (вице-президенту США, примкнувшему к Конфедерации), Чарльзу Эйкоку, Джону Кэлхуну, Джеймсу Кларку (политикам 19-го века, поддерживавшим расовую сегрегацию и рабство).
Последнее слово за президентом Трампом
На данный момент, согласно правилам, законодатели не могут демонтировать статуи в Конгрессе. Каждый штат отправляет в Капитолий по две статуи с целью "почтить людей, сыгравших важную роль в его истории". Их можно заменить, только если законодательный орган штата и губернатор согласны с этим.
Законопроект обязывает передать статуи Смитсоновскому институту, в который входят основные музеи Вашингтона, либо вернуть их штатам. Кроме того, Библиотека Конгресса также должна будет убрать со всеобщего обозрения изображения конфедератов. Если законопроект одобрят и в верхней палате Конгресса - Сенате, то он будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.
Демонтаж памятников по всей стране
В ходе протестов после смерти от рук полицейского чернокожего Джорджа Флойда в США демонстранты начали стихийно сносить памятники историческим личностям, которые были связаны с рабством и политикой расизма. Власти многих американских штатов начали самостоятельно демонтировать такие статуи.
10 июня митингующие в Ричмонде снесли памятник Христофору Колумбу, левые активисты обвиняли первооткрывателя материка в геноциде коренного населения Америки. В Портленде была снесена и статуя первого президента США Джорджа Вашингтона.
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