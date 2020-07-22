Конгрессмены США одобрили оборонный бюджет на 2021 год

Палата представителей США во вторник, 21 июля, одобрила оборонный бюджет в размере 740 миллиардов долларов (около 641 млрд евро) на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября. - Ред.), включая поправки о новых санкциях против строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Речь идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных газопроводов.

"За" проголосовали 295, "против" - 125 конгрессменов нижней палаты, которую контролируют представители Демократической партии. Эта версия "Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону" была подготовлена конгрессменами.

Более жесткая версия законопроекта

Другую версию законопроекта разработали в Сенате США, также предлагая ввести санкции, но распространяться они были должны и на тех, кто оказывает портовые услуги, страховую или юридическую помощь при строительстве газопроводов. Это угрожало оставить газопроводы без сертификата, необходимого для введения их в действие. Конгрессмены одобрили более мягкую версию.

Трамп угрожает наложить вето

Перед тем, как оборонный бюджет подпишет президент США, он должен быть утвержден в обеих палатах Конгресса. Если Сенат, контролируемый республиканцами, не одобрит нынешнюю версию, ее придется вновь согласовывать с Палатой представителей. Дональд Трамп угрожал наложить вето на закон о бюджетных ассигнованиях на оборону, поскольку он предполагает переименование некоторых военных объектов, названных в честь конфедератов - участников Гражданской войны в США со стороны Южных штатов.