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Конгрессмены США одобрили оборонный бюджет на 2021 год
08:36 22.07.2020 |
Палата представителей США во вторник, 21 июля, одобрила оборонный бюджет в размере 740 миллиардов долларов (около 641 млрд евро) на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября. - Ред.), включая поправки о новых санкциях против строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Речь идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных газопроводов.
"За" проголосовали 295, "против" - 125 конгрессменов нижней палаты, которую контролируют представители Демократической партии. Эта версия "Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону" была подготовлена конгрессменами.
Более жесткая версия законопроекта
Другую версию законопроекта разработали в Сенате США, также предлагая ввести санкции, но распространяться они были должны и на тех, кто оказывает портовые услуги, страховую или юридическую помощь при строительстве газопроводов. Это угрожало оставить газопроводы без сертификата, необходимого для введения их в действие. Конгрессмены одобрили более мягкую версию.
Трамп угрожает наложить вето
Перед тем, как оборонный бюджет подпишет президент США, он должен быть утвержден в обеих палатах Конгресса. Если Сенат, контролируемый республиканцами, не одобрит нынешнюю версию, ее придется вновь согласовывать с Палатой представителей. Дональд Трамп угрожал наложить вето на закон о бюджетных ассигнованиях на оборону, поскольку он предполагает переименование некоторых военных объектов, названных в честь конфедератов - участников Гражданской войны в США со стороны Южных штатов.
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