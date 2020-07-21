Европейский аналог «акта Магнитского»: примут ли его до конца 2020 года

Правительства Германии и Нидерландов расходятся во мнениях в вопросе оказания экономической помощи странам-членам ЕС, но солидарны в другом. И Берлин, и Гаага считают, что в Евросоюзе должен появиться механизм, позволяющий вводить индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, которые виновны в нарушениях прав человека.

Во всяком случае именно ФРГ и Нидерланды брюссельские инсайдеры называют в качестве основных движущих сил, лоббирующих принятие в ЕС аналога американского "акта Магнитского". В данном случае он, впрочем, скорее всего, не будет носить имя российского аудитора, скончавшегося осенью 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина".

Блокировка банковских счетов и запрет на въезд в ЕС

Американский финансист, основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер год назад пытался лоббировать принятие в Германии национального закона наподобие "акта Магнитского" и специально для этого прилетал в Берлин. Однако его усилия встретили сдержанную реакцию депутатов бундестага.

Полгода спустя, в декабре 2019-го, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) поддержал инициативу нескольких стран-членов ЕС, которые предложили принять на уровне Евросоюза нормативный акт, аналогичный "акту Магнитского" в США.

В частности, речь идет о запрете на въезд в ЕС и блокировке финансовых активов на счетах в банках Евросоюза для тех, кто будет внесен в соответствующий санкционный список. В данный момент подобные законы приняты в Литве, Латвии и Эстонии. Однако введение санкций на уровне ЕС - это прерогатива Совета Евросоюза, где такие решения принимаются не большинством голосов, а единогласно всеми 27 государствами-членами.

Поскольку в санкционный список предполагается вносить лиц из разных стран, и санкционный механизм не направлен по определению исключительно против граждан России, он, скорее всего, не будет носить имя Сергея Магнитского. По информации источника DW в структурах ЕС, работа над разработкой нового нормативного акта может быть завершена до конца этого года.

Причем принятие его - это только первый шаг. Конкретных лиц в санкционный список будут вносить на следующем этапе, для чего потребуется отдельное решение Совета ЕС. 1 января 2021 года председательство в Совете Евросоюза перейдет от Германии к Португалии.

Вопрос застрял в Совете ЕС

Депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии (СвДП), глава парламентского комитета по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen) говорит, что вопрос застрял в Совете ЕС. Она соглашается с Биллом Браудером, активно агитирующим за принятие европейского аналога "акта Магнитского", в том, что вопрос не надо затягивать. "Но, честно говоря, я опасаюсь того, что правительство Германии в рамках борьбы с пандемией еще больше затянет решение вопросов, которые и без того отошли на второй план", - призналась Йенсен.

В середине июня она, наряду с несколькими другими депутатами бундестага, подписала открытое письмо к канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) и министру иностранных дел Хайко Масу. В нем, в частности, содержится призыв использовать председательство ФРГ в Евросоюзе для достижения максимального прогресса в деле принятия "акта Магнитского" на уровне ЕС.

Авторы письма также призывают использовать имя Сергея Магнитского в названии санкционного механизма в знак памяти погибшего. В интервью DW Гиде Йенсен сообщила, что готова отказаться от этого требования ради скорейшего одобрения санкционного механизма. Суть важнее названия, отмечает Йенсен, добавляя при этом, что с пониманием относится к кампании Браудера и сама лично поддержала бы призыв сохранить имя Магнитского в названии нормативного акта.

Кризис в области прав человека в период пандемии

В свою очередь, депутат Европарламента от Партии зеленых и зампредседателя подкомитета по правам человека Европарламента Ханна Нойман (Hannah Neuman) настроена оптимистично. "Очень высоко", - так депутат оценивает шансы на то, что в ЕС появится санкционный механизм, аналогичный "акту Магнитского". Но и она предполагает, что имени российского аудитора в его названии не будет.

По словам Нойман, проблемой может стать необходимость единогласного решения в Совете ЕС, а не голосования простым большинством, что может затруднить и, соответственно, затянуть переговоры. Ханна Нойман также согласна с утверждением, что пандемия коронавируса сыграла на руку авторитарным режимам: "Опасность нарушений прав человека из-за пандемии резко возросла". В то же время, по мнению депутата, среди политиков растет понимание того, что "мы имеем дело не только с медицинским кризисом, но и с кризисом в области прав человека".