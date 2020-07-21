Евросовет разрешил соглашение между ЕС и Китаем о защите географических брендов

Европейский совет дал разрешение на подписание с Китаем соглашения о географических торговых наименованиях, которое позволит защитить товарные бренды сторон на международном рынке.

Об этом сообщается на сайте Евросовета.

«Соглашение обеспечит защиту на рынке Китая более 100 географических брендов сельскохозяйственной продукции, таких как Mozzarella di Bufala Campana, вино Languedoc, Polska Wódka или Elia Kalamatas. Таким же образом 100 китайских товаров будут защищены в ЕС - с соблюдением взаимного уважения сельскохозяйственных производственных традиций каждой из сторон», - говорится в сообщении.

Как отмечается, после четырех лет действия соглашения в него дополнительно будут включены по 175 товарных наименований от каждой стороны. При этом будет действовать механизм согласования предложений по расширению перечня таких защищенных географических индикаторов.

Соглашение определяет условия перевода и использования брендов и защиты прав интеллектуальной собственности, в частности, запрещает сопровождение оригинальных названий товаров словосочетаниями вроде «разновидность», «соответствующего типа», «в стиле», «имитация» и тому подобными для описания схожих товаров, не являющихся оригинальным продуктом авторизованного производителя.

Время и место для подписания этого документа пока не определены. Чтобы это двустороннее соглашение вступило в силу, его еще должен ратифицировать Европейский парламент.

Как сообщалось, Европейский совет дал разрешение на начало переговоров между ЕС и КНР о взаимной защите географических наименований еще в сентябре 2010 года.