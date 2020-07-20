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Половиной богатств мира владеют 26 человек – ООН
08:59 20.07.2020 |
Состояние 26 самых богатых людей на Земле эквивалентные доходам половины населения планеты.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, посвященной годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы 18 июля.
"Несмотря на то, что разница в получаемых доходах является огромной, поскольку 26 самых богатых людей в мире имеют столько же богатства, сколько имеет половина населения мира, стоит отметить, что жизненные возможности человека зависят от таких факторов, как пол, семейное и этническое происхождение, раса и наличие инвалидности ", - сказал Гутерриш.
При этом более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях роста неравенства, констатировал генсек ООН. Единственным критерием неравенства он назвал разницу в уровне финансового благополучия.
"Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, возникающими непосредственно в момент их рождения", - отметил Гутерриш.
По его словам, из-за высокого уровня финансового расслоения в мире возникает экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, рост преступности, в связи с чем ухудшается физическое и психическое здоровье людей.
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