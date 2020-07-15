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Трамп подписал закон о санкциях против Китая в связи с его действиями в Гонконге
08:12 15.07.2020 |
Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Китая в связи с его действиями в отношении Гонконга, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций Вашингтона для этого специального административного района КНР. Соответствующее заявление глава американской администрации сделал во вторник, 14 июля, на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.
Находившийся на посту вице-президента США Джо Байден и занимавший должность главы государства Барак Обама "свободно позволяли Китаю грабить наши заводы, разорять наши общины и красть наши самые ценные секреты", считает Трамп. "Я в значительной степени положил этому конец", - заявил он.
Закон против полиции и чиновников КНР
Закон, подписанный Трапмом и одобренный ранее в этом месяце Конгрессом США, предусматривает ограничительные меры в отношении сотрудников полицейских подразделений, которые подавляли протесты в Гонконге, а также в отношении чиновников из Коммунистической партии Китая, ответственных за принятие спорного закона о нацбезопасности Гонконга.
При этом исполнительный указ предусматривает, что из-за отказа от торговых преференций подход Вашингтона к Гонконгу будет таким же, как и к "материковому Китаю". Дональд Трамп считает, что в результате подобной политики США многие жители вскоре покинут этот спецрайон КНР.
Перемены для Гонконга
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган Китая. - Ред.) 30 июня принял закон о нацбезопасности Гонконга. Правовой акт вступил в силу 1 июля - до выборов в Законодательный совет Гонконга, намеченных на 6 сентября. Он закрепил самые серьезные перемены для Гонконга за более чем 20-летний период.
Согласно решению ВСНП, "компетентные органы безопасности" материковой части Китая - "в случае необходимости" - должны иметь возможность создавать представительства в Гонконге, чтобы "в соответствии с законом выполнять свои обязательства по защите национальной безопасности".
С 2019 года Гонконг охвачен новой волной массовых протестов против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией. Теперь иностранные наблюдатели и правозащитники опасаются, что новый закон будет использоваться властями КНР для подавления демократического движения в Гонконге.
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