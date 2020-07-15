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Германия организует анализ Евросоюзом угроз со стороны России
23:35 14.07.2020 |
Одним из приоритетов Германии во время председательства в Совете ЕС будет анализ военных и гибридных угроз, в частности, со стороны России. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), выступая на заседании комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента во вторник, 14 июля, сообщает корреспондент DW.
По ее словам, в самом вопросе того, как воспринимать РФ, внутри ЕС можно найти очень разное восприятие угроз, представляемых Россией. Крамп-Карренбауэр уже обсуждала это с коллегами из стран Северной Европы и Балтии, а также будет поднимать этот вопрос во время поездки на этой неделе в страны Вышеградской четверки.
"Будем обсуждать, как мы воспринимаем Россию не только в свете нового военного потенциала, разрабатываемого Россией,... но также и в вопросе поведения России", - рассказала министр. По ее словам, анализировать будут поведение Москвы не только в Ливии или Сирии, но также и в Украине, "где до сих пор идут бои и где сохраняется ситуация, когда на территории Европы впервые после Второй мировой войны границы изменили с помощью военной силы".
В ЕС будут анализировать как обычные и ядерные военные угрозы, так и гибридные угрозы. Россияне будет единственной темой обсуждения, но Крамп-Карренбауэр по время выступления в Европарламенте говорила прежде всего о ней. Анализ проведет Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN), но государства-члены Евросоюза и их разведки будут предоставлять свои предложения и данные для анализа.
Министр надеется, что анализ угроз завершат до конца председательства Германии в Совете ЕС, то есть до конца 2020 года. На основании общего анализа в объединении разработают "стратегический компас". Это новый инструмент оборонной политики, в котором "отдельные подходы, которые у нас уже есть сегодня, объединят в одну настоящую стратегию", уточнила Крамп-Карренбауэр. Она рассчитывает, что "стратегический компас" будет готов в 2022 году.
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