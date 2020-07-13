Болгария и Хорватия приблизились к переходу на евро

Болгария и Хорватия сделали важный шаг к переходу на общую денежную единицу Европейского союза, евро.

Обе страны были приняты 10 июля в так называемый Европейский механизм обменных курсов, известный также как ERM-2 или ERM II. В этом статусе они должны пробыть по крайней мере около двух лет и за это время доказать, что могут перейти на евро, выполнив для этого определенные условия, пишет Радио Свобода.

Как сообщил Европейский центральный банк, который занимается евро, эти две страны также вступят в банковский союз ЕС, и ЕЦБ с 1 октября станет непосредственно присматривать за их крупнейшими банками.

Для вступления в зону обращения евро Болгария и Хорватия должны выполнить определенные обязательства в отношении соблюдения "правильной экономической политики", направленной на экономическую и финансовую стабильность.

В рамках вступления двух стран в ERM-2 также установил базовый обменный курс болгарского лева к евро - 1,956 и хорватской куны - 7,535. Если денежные единицы удержатся в определенных рамках вокруг этого курса, позволят странам присоединиться к еврозоне. После такого решения практические процедуры, необходимые для перехода на евро, обычно длятся еще около года.

Это должно быть первым расширением еврозоны с 2015 года, когда в нее вступила Литва.

На это время евро пользуются 19 из 27 членов Европейского союза; все остальные, кроме Дании, которая обусловила для себя исключение, обязаны своими договорами о вступлении в ЕС рано или поздно тоже выполнить необходимые условия и перейти на евро. Но некоторые страны не желают этого и сознательно медлят, пользуясь тем, что сроки в договорах не оговорены, а значит и наказание за промедление не предусмотрено.

На это время в режиме ERM-2 уже находится также упомянутая Дания - которая единственная в ЕС имеет право не переходить на евро (такое же исключение в свое время обусловила себе Великобритания, но она уже вышла из ЕС).

Кроме того, по официальным договорам с ЕС евро используют четыре небольших европейских государства, не являющиеся членами Евросоюза: Андорра, Ватикан, Монако и Сан-Марино. Также в одностороннем порядке евро используют за пределами ЕС, Косово и Черногория.

Как сообщал УНИАН, экономика Евросоюза находится на грани глубокой рецессии в связи с пандемией коронавируса, говорится в прогнозе Еврокомиссии.