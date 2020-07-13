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Использующие китайское оборудование компании лишатся госконтрактов в США
10:32 13.07.2020 |
Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести правила, которые запретят правительству США покупать товары или услуги у любой компании, использующей продукты пяти китайских техногигантов - Huawei, Dahua, ZTE, Hikvision и Hytera.
Как сообщило информагентство Reuters, данный запрет может иметь далеко идущие последствия для компаний, продающих товары и услуги правительству США. Любая фирма, которая будет использовать оборудование или услуги данных китайских компаний, больше не сможет продавать их правительству США без получения разрешения от властей.
«Опасность, с которой наша страна сталкивается со стороны иностранных противников, таких как Китай, стремящихся проникнуть в наши системы, слишком велика. Администрация Трампа поддерживает наше правительство в борьбе с вредоносными сетями, такими как Huawei, вводя запрет на федеральные закупки», - пояснил исполняющий обязанности директора Административно-бюджетного управления США Рассел Воут (Russell Vought).
Рынок государственных контрактов в США имеет ежегодный оборот около $500 млрд, и теперь доступ к нему может быть затруднен для тех компаний, которые используют оборудование Huawei, Dahua, ZTE, Hikvision или Hytera. Например, Dahua и Hikvision являются крупнейшими в мире поставщиками компонентов для систем видеонаблюдения, и обходиться без их продукции может оказаться не так просто.
По словам чиновника, новые правила введены не только с целью запретить правительственным агентствам использовать продукты Huawei, Dahua, ZTE, Hikvision или Hytera, но они также являются попыткой ограничить влияние китайских компаний. Иными словами, американским компаниям предоставляется выбор - вести бизнес с правительством США или с китайскими фирмами.
Новые правила вступят в силу 13 августа, однако остается неизвестным, коснутся ли они только будущих контрактов, либо и уже существующих.
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