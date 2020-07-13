Финансовые новости
- |
- 13.07.20
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть
09:58 13.07.2020 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Анкара не ориентируется на мнение других государств в вопросе смены статуса комплекса Святая София и превращения его в действующую мечеть, сообщает "Анадолу".
"Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - отметил он.
Эрдоган добавил, что те, кто критикуют Турцию, "не могут бороться с исламофобией на своей территории". Он также назвал это решение суверенным правом.
В пятницу президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Наступление на язык: Зачем «слуги» заставляют Зеленского работать на Бойко и Медведчука
ТОП-НОВОСТИ
|Неправильный «приспособленец»: Почему советник Ермака Подоляк наехал на Сенцова
|Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда
|Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги
|«Центрэнерго» начало покупать уголь по формуле «Роттердам+»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ливанцы – молодцы? Или Ливан как пример Украине
|Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда
|Дуда выиграл президентские выборы в Польше
|Болгария и Хорватия приблизились к переходу на евро
|Использующие китайское оборудование компании лишатся госконтрактов в США
|США объявили о повышении пошлин на ряд товаров из Франции
Это интересно
|Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге
|Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц
|Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback
|Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон
|AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го
|Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу
|Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental