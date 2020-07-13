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Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по Святой Софии
09:51 13.07.2020 |
Государственный совет Турции (высший административный суд) разрешил использовать собор Святой Софии в Стамбуле в качестве мечети, сообщило в пятницу, 10 июля, государственное информагентство Anadolu. Суд отменил постановление турецкого правительства от 1934 года о присвоении собору статуса музея.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спустя пару часов после решения суда в своем блоге в Twitter опубликовал указ, согласно которому, собор Святой Софии будет передан в ведение Управления по делам религии и открыт для проведения в нем мусульманских богослужений.
По данным газеты Hürriyet, решение суда будет выполнено в течение 30 дней. Сторонники правящей в Турции исламско-консервативной Партии справедливости и развития много лет выступали за превращение музея обратно в мечеть.
Намерение Турции лишить собор Святой Софии (Айя-София) статуса музея и превратить его в мечеть вызвало резкую международную критику. В субботу, 11 июля, Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Евангелическая церковь Германии обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с письмом, в котором призвали его пересмотреть это решение.
По словам представителей Всемирного совета церквей, объединяющего 350 церквей и более 500 млн верующих, став мечетью, Айя-София превратится в символ притеснения и разобщенности. Решение Эрдогана вызвало у них чувство "горя и разочарования", указали авторы письма. "С 1934 года Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей и религий", - указал и.о. генерального секретаря ВСЦ Иоан Саука.
Ранее разрешение Государственного совета Турции использовать собор Святой Софии в Стамбуле в качестве мечети раскритиковали представители Конференции католических епископов, Евросоюза и ЮНЕСКО, признавшей в 1985 году собор частью мирового культурного наследия. В свою очередь уполномоченный правительства Германии по свободе вероисповедания Маркус Грюбель (Markus Grübel) заявил, что Турция отворачивается от Европы и уважения по отношению к другим религиям.
Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения Айя-Софии в мечеть.
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