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В Иране назвали неверную настройку радара причиной обстрела украинского лайнера
09:39 13.07.2020 |
По заключению Организации гражданской авиации Ирана (CAO), смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, сбившего в январе под Тегераном украинский пассажирский "Боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", которая привела к катастрофе. За некоторое время до трагедии был перемещен один из комплексов ПВО Ирана и затем не была выполнена перенастройка радара, в результате чего были допущены дальнейшие ошибки за несколько минут до того как украинский самолет был сбит, говорится в заявлении организации, распространенном вечером в субботу, 11 июля.
Из-за неправильных настроек радара система ошибочно идентифицировала пассажирский "Боинг" как объект, движущийся в сторону Тегерана с юго-запада, тогда как в реальности лайнер не приближался к иранской столице, а вылетал из нее, указывается далее.
Ошибка оператора ПВО
Несмотря на имеющуюся у оператора ПВО ошибочную информацию о траектории полета лайнера, он мог опознать свою цель как самолет, но также сделал ошибку, проведя "неправильную идентификацию", заявила CAO. В отчете также отмечается, что оператор запустил в "Боинг" ракету, не получив ответ от координационного центра. Спустя 30 секунд, когда траекторая лайнера оставалась неизменной, была выпущена вторая ракета, указывается далее.
Данный документ был представлен как "фактический отчет", а не итоговый документ по результатам проведенного расследования авиакатастрофы под Тегераном.
Катастрофа украинского самолета в Иране
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера лишь через несколько дней, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету.
В феврале глава МИД Исламской Республики признал неспособность Ирана самостоятельно расшифровать самописцы из-за отсутствия необходимых технологий. Предполагалось, что для анализа "черных ящиков" в страну прибудут иностранные специалисты, однако этому помешали ограничительные меры из-за пандемии COVID-19.
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