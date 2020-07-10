В Аргентине создан водородный консорциум

Производитель автомобильных комплектующих Y-TEC, технологическая компания YPF и правительственное агентство по координации усилий в научной области CONICET, создали Консорциум по развитию водородной экономики в Аргентине (H2ar). Эта инициатива направлена на создание совместной бизнес-платформы для компаний, занимающихся водородной энергетикой и коммерциализацией водорода, передает petrolplaza.

Инициатива была запущена во время виртуальной встречи, в которой приняли участие представители более чем 40 заинтересованных компаний.

«Консорциум H2ar позволит компаниям-партнерам иметь доступ к самой современной информации, будет способствовать созданию собственных технических возможностей и позволит создавать инновационные предприятия в секторе, который будет играть центральную роль в энергетическом секторе в течение следующего десятилетия», - пояснил Сантьяго Сакердоте, генеральный директор Y-TEC.

Аргентина обладает «превосходными природными ресурсами для производства водорода благодаря своим высококонкурентным возобновляемым источникам энергии и важным запасам природного газа», - говорится в пресс-релизе YPF, посвященном запуску Консорциума H2ar.