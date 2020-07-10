Финансовые новости
- |
- 10.07.20
- |
- 04:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Верховный суд США разрешил передать прокуратуре налоговые документы Трампа
23:25 09.07.2020 |
Верховный суд США в четверг, 9 июля, признал право прокуратуры ознакомиться с налоговыми декларациями и другими финансовыми документами президента Дональда Трампа. В то же время судьи решили "пока" отказать в предоставлении этих документов контролируемым демократами комитетам по разведке и по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Оба вердикта поддержали семь верховных судей, против высказались двое.
Доступа к финансовым документам Трампа за последние восемь лет добивается прокурор нью-йоркского округа Манхэттен Сайрус Вэнс, расследующий возможное сокрытие платежей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, которые утверждали, что у них была интимная связь с Трампом. Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа.
Требование обращено к фирме Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью Трампа, а также к немецкому банку Deutsche Bank и американскому Capital One.
Точка в споре между Трампом и Вэнсом еще не поставлена
"Мы, само собой разумеется, выполним решения судов в последней инстанции", - заявил в четверг Deutsche Bank. В его сообщении подчеркивается, что в ходе разбирательств финансовый институт с уважением относится к юридическим процедурам в США и ведет себя абсолютно нейтрально.
Агентство dpa, в свою очередь, подчеркивает, что Верховный суд пока лишь признал за прокуратурой право ознакомиться с документами Трампа, но не постановил выдать их. Поэтому в споре между Трампом и прокурором Вэнсом еще не поставлена точка.
Сам Трамп после решения Верховного суда заявил в Twitter о "политическом преследовании" своей персоны.
Верховный суд США в четверг, 9 июля, признал право прокуратуры ознакомиться с налоговыми декларациями и другими финансовыми документами президента Дональда Трампа. В то же время судьи решили "пока" отказать в предоставлении этих документов контролируемым демократами комитетам по разведке и по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Оба вердикта поддержали семь верховных судей, против высказались двое.
Доступа к финансовым документам Трампа за последние восемь лет добивается прокурор нью-йоркского округа Манхэттен Сайрус Вэнс, расследующий возможное сокрытие платежей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, которые утверждали, что у них была интимная связь с Трампом. Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа.
Требование обращено к фирме Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью Трампа, а также к немецкому банку Deutsche Bank и американскому Capital One.
Точка в споре между Трампом и Вэнсом еще не поставлена
"Мы, само собой разумеется, выполним решения судов в последней инстанции", - заявил в четверг Deutsche Bank. В его сообщении подчеркивается, что в ходе разбирательств финансовый институт с уважением относится к юридическим процедурам в США и ведет себя абсолютно нейтрально.
Агентство dpa, в свою очередь, подчеркивает, что Верховный суд пока лишь признал за прокуратурой право ознакомиться с документами Трампа, но не постановил выдать их. Поэтому в споре между Трампом и прокурором Вэнсом еще не поставлена точка.
Сам Трамп после решения Верховного суда заявил в Twitter о "политическом преследовании" своей персоны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Особенно тайный статус: Какой сюрприз готовят Украине переговорщики Зеленского в Минске
ТОП-НОВОСТИ
|Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону, они зависят от решения вопросов безопасности – Резников
|Заложники недальновидных обещаний: Почему у власти осталось полгода, чтобы закрыть «дела Порошенко»
|Явка с повинной Зеленского
|Сдержать Путина: Что ждет нашу армию этим летом в сотрудничестве с НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Верховный суд США разрешил передать прокуратуре налоговые документы Трампа
|PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России
|ЕС утвердил новые правила работы дальнобойщиков
|Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о гумпомощи Сирии
|США оштрафовали Amazon за доставку товаров в оккупированный Крым
|Ставка ЕС на водород в энергетике: какая роль отведена России?
Это интересно
|AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го
|Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу
|Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental
|Кроссовер Kia Seltos стал безопаснее и получил новую топ-версию
|Великобритания может отказаться от технологии 5G компании Huawei
|Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов
|Sony выпустила 4 телевизора Sony Bravia XH90 для PlayStation 5