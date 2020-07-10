Верховный суд США разрешил передать прокуратуре налоговые документы Трампа

Верховный суд США в четверг, 9 июля, признал право прокуратуры ознакомиться с налоговыми декларациями и другими финансовыми документами президента Дональда Трампа. В то же время судьи решили "пока" отказать в предоставлении этих документов контролируемым демократами комитетам по разведке и по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Оба вердикта поддержали семь верховных судей, против высказались двое.

Доступа к финансовым документам Трампа за последние восемь лет добивается прокурор нью-йоркского округа Манхэттен Сайрус Вэнс, расследующий возможное сокрытие платежей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, которые утверждали, что у них была интимная связь с Трампом. Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа.

Требование обращено к фирме Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью Трампа, а также к немецкому банку Deutsche Bank и американскому Capital One.

Точка в споре между Трампом и Вэнсом еще не поставлена

"Мы, само собой разумеется, выполним решения судов в последней инстанции", - заявил в четверг Deutsche Bank. В его сообщении подчеркивается, что в ходе разбирательств финансовый институт с уважением относится к юридическим процедурам в США и ведет себя абсолютно нейтрально.

Агентство dpa, в свою очередь, подчеркивает, что Верховный суд пока лишь признал за прокуратурой право ознакомиться с документами Трампа, но не постановил выдать их. Поэтому в споре между Трампом и прокурором Вэнсом еще не поставлена точка.

Сам Трамп после решения Верховного суда заявил в Twitter о "политическом преследовании" своей персоны.

Верховный суд США в четверг, 9 июля, признал право прокуратуры ознакомиться с налоговыми декларациями и другими финансовыми документами президента Дональда Трампа. В то же время судьи решили "пока" отказать в предоставлении этих документов контролируемым демократами комитетам по разведке и по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Оба вердикта поддержали семь верховных судей, против высказались двое.

Доступа к финансовым документам Трампа за последние восемь лет добивается прокурор нью-йоркского округа Манхэттен Сайрус Вэнс, расследующий возможное сокрытие платежей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, которые утверждали, что у них была интимная связь с Трампом. Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа.

Требование обращено к фирме Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью Трампа, а также к немецкому банку Deutsche Bank и американскому Capital One.

Точка в споре между Трампом и Вэнсом еще не поставлена

"Мы, само собой разумеется, выполним решения судов в последней инстанции", - заявил в четверг Deutsche Bank. В его сообщении подчеркивается, что в ходе разбирательств финансовый институт с уважением относится к юридическим процедурам в США и ведет себя абсолютно нейтрально.

Агентство dpa, в свою очередь, подчеркивает, что Верховный суд пока лишь признал за прокуратурой право ознакомиться с документами Трампа, но не постановил выдать их. Поэтому в споре между Трампом и прокурором Вэнсом еще не поставлена точка.

Сам Трамп после решения Верховного суда заявил в Twitter о "политическом преследовании" своей персоны.