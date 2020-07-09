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ЕС утвердил новые правила работы дальнобойщиков
16:44 09.07.2020 |
Европарламент утвердил изменения в законодательство относительно дорожного транспорта, которые меняют правила работы дальнобойщиков.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Европарламента.
Депутаты 9 июля поддержали все три законодательные акты без изменений - в таком виде, как их согласовали министры ЕС в апреле 2020 года.
Изменения должны улучшить условия труда водителей и предотвратить искажение конкуренции в сфере, устранить разницу подходов в разных странах и обеспечить более справедливую заработную плату.
Компании обязывают организовать график таким образом, чтобы дальнобойщики могли регулярно возвращаться домой - каждые 3-4 недели. Обязательный еженедельный отдых больше не может быть в формате отдыха в кабине своего грузовика - если водитель в настоящее время не возвращается домой, компания должна обеспечить ему проживание.
По новым правилам, дальнобойщиков будут причислять к командированным работникам. Таким образом водителям, которые осуществляют перевозки в более богатых странах, надо будет платить большую зарплату.
Требование о командировке не будет применяться, если дальнобойщики едут транзитом или осуществляют двусторонние грузовые перевозки (между страной регистрации компании и другой) - но с ограничением на количество операций.
Чтобы не допускать злоупотреблений, когда компания регистрируется в одной стране, а фактически осуществляет деятельность в другой, компании будут просить подтверждать деятельность в стране регистрации.
Чтобы противодействовать систематическому каботажу (когда перевозки в пределах одной страны ЕС осуществляет перевозчик из другой), в случае таких перевозок грузовик должен будет на 4 дня вернуться в страну регистрации, прежде чем то же транспортное средство снова получает право перевозки в данной стране.
Чтобы противодействовать махинациями, в грузовиках станут обязательными тахографы, которые регистрируют пересечение границ между странами ЕС. Под действие правила попадут и небольшие транспортные средства от 2,5 тонн.
Изменения вступят в силу после публикации в официальном вестнике.
Новые правила командировок и возвращения грузовиков на базы начнут применяться через 18 месяцев после вступления в силу нового законодательством, а по поводу часов отдыха и возвращения домой - через 20 дней после публикации.
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