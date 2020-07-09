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Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о гумпомощи Сирии
08:54 09.07.2020 |
Совет Безопасности ООН отклонил внесенный Россией проект резолюции о трансграничных поставках гуманитарной помощи жителям северо-западной части Сирии. Российский проект поддержали лишь четыре из 15 членов Совбеза - Россия, Китай, Вьетнам и ЮАР, семь других стран, в том числе Германия, США, Великобритания и Франция, проголосовали против, остальные воздержались, сообщил постоянный представитель ФРГ в ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) вечером в среду, 8 июля.
Россия предлагала оставить открытым для поставок гуманитарной помощи всего один из двух пограничных переходов в Сирию. 7 июля РФ и Китай наложили вето на германо-бельгийский проект резолюции, в котором предлагалось оставить открытыми два КПП на турецко-сирийской границе. Западный проект также предлагал продлить поставки гуманитарной помощи Сирии на один год, в то время как российский - лишь на полгода.
У Совета Безопасности теперь остались одни сутки, чтобы согласовать условия продления поставок гуманитарной помощи Сирии. Срок действия этой программы истекает 10 июля. На северо-западе Сирии около трех миллионов человек зависят от помощи мирового сообщества.
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