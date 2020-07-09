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Еврокомиссия представила две стратегии для «озеленения» энергетики к 2050 году
15:55 08.07.2020 |
Европейская комиссия представила два документа, которые должны помочь достичь целей по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году. Это стратегия интеграции энергетической системы и водородная стратегия.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии, с которым ознакомилась "Европейская правда".
Обе стратегии предусматривают развитие в странах ЕС "чистой" энергетики, согласно проектам "Следующее поколение" (Next Generation EU) и "Европейской зеленой соглашением". Сейчас энергетический сектор ответственен за около 75% выбросов парниковых газов в ЕС.
"Стратегии, принятые сегодня, будут способствовать Европейскому зеленому соглашению и поддержат нашу цель декарбонизировать экономику до 2050 года... Это будет инструментом роста, который поможет преодолеть экономические последствия кризиса, обусловленного COVID-19", - отмечает исполнительный вице-президент по вопросам Зеленой соглашения Франс Тиммерманс.
Предусмотренные документами шаги должны одновременно сделать экономику экологичнее, и при этом - создать новые рабочие места и усиливать лидерство и конкурентоспособность ЕС в экологических технологиях.
Стратегия интеграции энергетической системы должно усилить взаимосвязи между различными сферами, где должно осуществляться переход на новейшие технологии для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду - транспортом, промышленностью, энергетикой, жилым сектором, для уменьшения стоимости этого перехода.
"Это означает систему, в которой электроэнергия, которой заряжают авто, поступает из солнечных электростанций на крышах наших зданий; жилье отапливается теплом со станции, которая находится рядом, а сама станция работает на чистом водороде, производимом оффшорными ветровыми электростанциями", - объясняют в коммюнике.
Стратегия предусматривает 38 шагов, среди которых - изменения в законодательство, финансовые стимулы, научные исследования, планирование инфраструктуры и тому подобное.
Водородная стратегия включает комплекс мероприятий для продвижения "зеленого" водорода в европейской энергетике и декарбонизации экономики.
"Приоритетом является развитие возобновляемого водорода, будет производиться в основном благодаря ветровой и солнечной энергетике", - отмечается в сообщении.
Предложенный поэтапный подход предполагает, что в 2020-2024 годах в ЕС должно быть установлено как минимум 6 ГВт электролизеров и будет производиться до 1 млн тонн водорода из возобновляемых источников энергии.
В 2025-2030 годах предлагается выйти на 40 ГВт электролизеров и производство в 10 млн тонн чистого водорода, а к 2050 году эти технологии имеют широко использоваться во всех сферах.
Для достижения этой цели создается Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance) в рамках которого будут сотрудничать представители промышленности, власти, общественности и Европейский инвестиционный банк - для создания инвестиционных проектов.
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