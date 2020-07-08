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Трамп направил в Конгресс уведомление об официальном выходе США из ВОЗ
23:25 07.07.2020 |
Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 7 июля, написал в Twitter сенатор Боб Менендес, ведущий представитель демократов в сенатском комитете по иностранным делам.
Глава Белого дома в конце мая, в разгар пандемии выдвинул ВОЗ ультиматум, требуя доказать независимость от Китая и в 30-дневный срок выполнить требования США по реформам. В противном случае Трамп пригрозил выходом США из организации.
В середине Трамп заявил о приостановке выделения средств Всемирной организации здравоохранения вплоть до завершения расследования администрации США "в отношении ее провальных мер в ответ на вспышку COVID-19".
По словам американского президента, ВОЗ проигнорировала заслуживающие доверие сообщения о вспышке вируса нового типа в Ухане в декабре 2019 года или даже раньше. Кроме того, организация не провела независимого расследования после появления данных, расходившихся с позицией Пекина. Трамп утверждал также, что в ВОЗ уже в конце прошлого года знали о степени опасности, которую представляет новый коронавирус, но организация решила не делиться этой информацией с остальным миром.
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