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Китай присоединился к международному договору о торговле оружием
13:14 07.07.2020 |
Китай передал генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу документ о присоединении к международному договору о торговле оружием (МДТО), сообщило постпредство КНР при ООН.
"6 июля посол Чжан Цзюнь, постоянный представитель Китая при ООН, передал документ о присоединении КНР к договору о торговле оружием генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу", - говорится в сообщении
Не называя прямо США, отвергнувших договор, Чжан Цзюнь отметил в своем заявлении, что "определенная страна отошла от международных обязательств и начала совершать акты односторонней политики и запугивания".
"Это внесло огромную неопределенность в глобальный стратегический баланс и стабильность и серьезно подорвало совместные усилия всех стран по решению глобальных проблем", - отметил он.
Чжан Цзюнь также призвал крупные державы присоединиться к договору.
Китай, объявивший о своих планах в сентябре, становится 107-й стороной пакта, одобренного Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году.
Бывший президент США Барак Обама в 2013 году подписал договор. Однако в апреле 2019 года нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лишить Соединенные Штаты статуса страны, подписавшей соглашение.
В июле 2019 года Вашингтон сообщил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что США не намерены становиться участником договора и что у страны нет никаких юридических обязательств с момента его подписания в 2013 году.
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