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Британия впервые введет санкции отдельно от ЕС, в том числе против россиян
14:40 06.07.2020 |
Великобритания впервые самостоятельно введет санкции против десятков людей, обвиняемых в нарушениях прав человека во всем мире.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Министр иностранных дел Доминик Рааб запустит новый правительственный режим санкций после Brexit, назвав первых нарушителей, чьи активы были заморожены.
В прошлом Великобритания почти всегда вводила санкции коллективно как член ООН или ЕС. Но после Brexit страна может действовать самостоятельно.
Рааб представит окончательное законодательство, необходимое для запуска нового автономного режима санкций в Британии.
"С сегодняшнего дня Великобритания получит новые полномочия, чтобы запретить въезд лицам, причастным к серьезным преступлениям и нарушениям прав человека, направлять деньги через наши банки и получать прибыль от нашей экономики", - сказал Рааб.
Режим санкций будет предназначен для отдельных лиц или организаций, обвиняемых в нарушениях прав человека во всем мире, а также для тех, кто получает финансовую выгоду от этих нарушений.
Министр иностранных дел назовет несколько десятков человек, чьи активы в Британии будут заморожены и которым также будет запрещен въезд в страну.
Ожидается, что в первый список войдут люди из России, Саудовской Аравии и Северной Кореи, но пока не из Китая.
Представитель департамента МИД заявил, что новый режим позволит Британии "работать независимо от таких союзников, как США, Канада, Австралия и Европейский Союз".
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