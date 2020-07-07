Рэпер Канье Уэст предложил себя на смену Трампу. Он это серьезно?

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст написал в "Твиттере", что собирается баллотироваться на пост президента. Пока неясно, шутит ли склонный к эпатажу музыкант, но заявление мужа Ким Кардашьян только в первый час получило сотни тысяч ретвитов.

Уэст не первый раз говорит о президентстве: в октябре, после выхода своего нового альбома в интервью он обещал выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году, а впервые о президентских амбициях он заявлял еще в 2015 году, тогда Канье еще связывал себя с Демократической партией США. С тех пор его политические симпатии изменились - он неоднократно встречался с президентом-республиканцем Дональдом Трампом, выступал в его поддержку и называл Трампа своим братом.

"Теперь мы, веря в Бога, объединив наше видение и выстраивая наше будущее, должны осуществить потенциал Америки. Я выдвигаюсь в президенты Соединенных Штатов!" - такой твит опубликовал Уэст в День независимости 4 июля.

Реакция в соцсетях, где у Уэста почти 30 млн поклонников, разная - от саркастических шуток вроде "слишком поздняя регистрация" и "Тейлор Свифт все равно лучше тебя" до призывов "помогите этому человеку" и обещаний "я еду с Байденом".

Среди наиболее примечательных сторонников этой идеи - Илон Маск, недавно запустивший космический корабль "Драгон" на МКС; как и Уэст, склонный к провокациям и эпатажу предприниматель написал под постом Канье: "Я тебя полностью поддерживаю".

Знаменитая жена рэпера, Ким Кардашьян Уэст, откликнулась на твит мужа, разместив картинку с американским флагом.

Может ли он успеть?

Выборы в США должны пройти 3 ноября, так что если 43-летний музыкант серьезно намеревается составить конкуренцию двум основным кандидатам - Дональду Трампу от республиканцев и Джо Байдену от демократов - то времени пройти все официальные круги у него осталось не много.

По данным агентства Bloomberg, никаких документов в Федеральную избирательную комиссию Канье не подавал для того, чтобы его имя появилось в избирательном бюллетене штата (очевидно, в его случае это могла бы быть Калифорния), однако крайний срок подачи во многих штатах еще не прошел, и Уэст может выдвинуться как независимый кандидат.

Но даже в этом случае перед ним стоит немало препон, чтобы с нуля в июле-месяце в год выборов запустить президентскую кампанию.

Теоретически, он может получить поддержку какой-либо третьей партии или зарегистрировать новую.

В 1992 году техасский миллионер Росс Перо участвовал в избирательной гонке как независимый кандидат и получил 18,9% голосов. Для участия в следующих выборах, в 1996-м году, Перо зарегистрировал новую Реформистскую партию, но получил в итоге меньше - 8% голосов.

Уловка и самопиар?

Вполне возможно, что для Канье Уэста это всего лишь самопиар. Некоторые наблюдатели стали задаваться вопросом, не является ли этот шаг хитроумным замыслом, призванным отбить у Джо Байдена чернокожий электорат и тем самым подсобить Трампу?

Канье Уэст - давний сторонник нынешнего президента и открыто высказывал восхищение в его адрес.

В октябре 2018 года Канье с женой побывали в Белом доме с визитом для обсуждения с Трампом тюремной реформы, что в итоге вылилось в эмоциональную встречу и публичные заверения во взаимном восхищении. Газеты отметили тогда наметившийся "броманс" между президентом и рэпером, назвав этот неожиданный альянс музыки и политики не менее странным, чем прием, оказанный в 1970 году Ричардом Никсоном Элвису Пресли.

Канье в Белый дом тогда пришел в красной бейсболке с надписью-лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой!" Тогда же у Трампа спросили, может ли Канье стать будущим президентом, на что он сказал: "Вполне может быть".

Сам Уэст на этот же вопрос ответил: "Только после 2024. Давайте не будем волноваться о будущем. Все, что у нас есть, это сегодня". Называя 2024 год рэпер, очевидно, намекал на то, что до окончания последнего из двух возможных сроков Трампа, он даже и думать не будет о выдвижении.

В январе 2019 года он снова написал в "Твиттере" загадочное "2024", что многие истолковали как подтверждение идеи о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру именно в этом году.