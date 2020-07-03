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Правительство Франции подало в отставку. Макрон давно говорил о планах перестановок министров
12:57 03.07.2020 |
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку вместе с правительством в преддверии кабинетных перестановок, о которых президент Эммануэль Макрон говорил еще с середины июня.
По французским законам, премьер должен подать в отставку перед сменой кабинета, но может быть снова назначен на эту должность. Однако в данном случае речи об этом пока нет.
В минувшее воскресенье Эдуар Филипп одержал победу на выборах мэра Гавра, портового города в северной части Франции. И хотя по закону он может назначить вместо себя другого кандидата и остаться в премьерском кресле, политологи считают, что этого не произойдет. Эдуар Филипп уже занимал пост мэра Гавра в 2010-2017 годах.
Филипп - соратник Макрона, и его победа в Гавре будет иметь большое значение на предстоящих муниципальных выборах, на которых партии президента предсказывают посредственный результат.
В сообщении Елисейского дворца говорится, что Эдуар Филипп будет исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.
Политические перестановки во Франции были ожидаемы после того, как президент Макрон пообещал вывести страну на новый курс в оставшиеся два года своего правления. Макрон заявлял, что французы разочарованы многими моментами внешней и внутреннеей повестки и что главная задача властей - вернуть доверие избирателей.
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