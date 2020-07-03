Мадуро не получит золото Венесуэлы из Банка Англии. Лондон не признает его президентом

Высокий суд Великобритании постановил отказать правительству Венесуэлы в доступе к золотым слиткам из венесуэльского золотого запаса, хранящегося в Банке Англии. В решении суда объясняется, что Британия признает легитимным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, а не президента Николаса Мадуро.

Хуан Гуайдо возглавляет оппозицию Венесуэлы и в прошлом году объявил себя исполняющим обязанности президента.

Ранее правительство Мадуро пыталось забрать из Банка Англии золото на сумму 1 млрд долларов, объясняя это необходимостью потратить эту сумму на борьбу с эпидемией коронавируса в Венесуэле. Получив отказ, команда Мадуро обратилась в ООН с просьбой выступить посредником и в мае подала судебный иск с требованием передать слитки Продовольственной программе ООН.

Адвокаты Центробанка Венесуэлы обещают обжаловать решение Высокого суда. По словам одного из них, из заключения суда следует, что Британия не признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы де-юре, но признает де-факто. В Каракасе работает британская дипломатическая миссия, отметил адвокат, а в Лондоне Венесуэлу представляет посол, назначенный Мадуро.

К тому же, заявляют адвокаты Центробанка, британский суд полностью проигнорировал реальное положение дел в Венесуэле, а оно таково, что все административные структуры и министерства подчиняются правительству Мадуро.

По словам экспертов, сложившаяся ситуация - большой удар для Мадуро и его команды. Они испытывают серьезные финансовые трудности из-за действующих в отношении Венесуэлы международных санкций.

Как развивалось дело

В Банке Англии говорят, что к ним одновременно поступили два запроса: один от правительства Мадуро на выдачу золотых слитков, другой - от его оппонента Хуана Гуайдо с требованием отказать Мадуро.

Команда Гуайдо утверждала, что деньги будут потрачены не на борьбу с эпидемией, а на коррупционные схемы.

Когда дело попало в суд, Банк Англии рекомендовал исходить из того, кто, по мнению Великобритании, является законным лидером Венесуэлы.

В судебном иске говорилось, что передача золота должна состояться в срочном порядке, так как на кону жизни граждан Венесуэлы.

Большая часть населения страны действительно испытывает нужду и постоянный дефицит продовольствия и медикаментов. В 2019 году Венесуэлу постигла рекордная инфляция - 800 тыс. процентов. Тогда страну покинули 4,8 млн человек.

Правительство Николаса Мадуро винит в кризисе международные санкции, а Запад обвиняет Мадуро в коррупции, неэффективном управлении и даже в покрывании контрабанды наркотиков.

Почему у Венесуэлы два лидера

В мае 2018 года Николас Мадуро переизбрался на второй шестилетний срок в ходе крайне противоречивых выборов, которые бойкотировали большинство оппозиционных партий.

Его переизбрание не было признано Национальной ассамблеей страны, в которой на тот момент большинство парламентариев представляли оппозицию. Парламент назвал Мадуро узурпатором и постановил, что должность президента страны остается вакантной.

Согласно конституции Венесуэлы, в случае вакуума власти временное исполнение президентских полномочий переходит к главе Национальной ассамблеи, которым в тот момент был Хуан Гуайдо.

Легитимность правления Гуайдо признали 50 стран, включая США и Великобританию. Китай и Россия поддержали Мадуро, заявив, что он остается конституционным главой государства.

Николас Мадуро остался в президентском дворце, ему подчиняются армия, полиция, Верховный суд, избирательная комиссия, а также ряд других важных государственных структур.

Как золото Венесуэлы оказалось в Банке Англии?

Банк Англии - второе по величине в мире хранилище золотых запасов разных стран после Федерального резерва США в Нью-Йорке, в нем размещено около 400 золотых слитков.

За всю 320-летнюю историю Банка Англии не было ни одного случая кражи золота или взлома помещения.

Центральные банки многих стран предпочитают хранить свои золотые запасы в проверенных хранилищах на нейтральной территории.

Обычно процедура выдачи золота обратно проста, если получатель не вызывает у хранящей его стороны никаких сомнений. Трудности могут возникнуть в случае политических изменений, подобных тем, что произошли в Венесуэле.