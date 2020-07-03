Новый порядок в Гонконге: США вводят санкции против Пекина

Палата представителей конгресса США единогласно поддержала новые санкции против китайских официальных лиц в ответ на принятие 30 июня нового закона "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга".

Санкции предусматривают наказание банков за ведение дел с чиновниками КНР и полицейскими, причастными к репрессиям против сторонников демократии в Гонконге и подрыву автономии города.

"Акт об автономии Гонконга" теперь поступит в сенат, а затем на подпись президенту Трампу.

Ранее США запустили процесс лишения Гонконга особого статуса в торговле и инвестициях. В частности, предусматривается запретить экспорт в Гонконг оборонной продукции и ограничить его доступ к американским высоким технологиям.

В прошлом году конгресс принял Акт о правах человека и демократии, где выражается поддержка движению за демократию в Гонконге.

Что в новом законе?

Новый закон о безопасности Гонконга вводит уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за любую деятельность, которую Пекин сочтет угрозой для своей власти над территорией, включая призывы к независимости и сотрудничество с нежелательными иностранными организациями.

Рассмотрение дел, касающихся национальной безопасности, передается судебным органам, подконтрольным центральному правительству.

Блокада транспортных коммуникаций, к которой ранее нередко прибегали участники продемократических акций протеста, по новому закону приравнивается к терроризму.

По мнению критиков, это означает конец свободам граждан Гонконга, которыми они, по условиям соглашения о передаче бывшей британской колонии КНР, должны были пользоваться минимум 50 лет.

Что сейчас происходит в Гонконге?

Уже через несколько часов после подписания закона лидером КНР Си Цзиньпином в городе начались аресты.

Полиция задержала около 360 участников массовой акции, ежегодно проводимой 1 июля в день передачи Гонконга Китаю. В этот раз она была запрещена под предлогом антивирусного карантина.

Десяти человекам предъявлены обвинения на основании нового законодательства, в том числе демонстранту, несшему флаг с надписью "Независимый Гонконг".

Правительство КНР уже назначило генерального секретаря комитета по обеспечению национальной безопасности, создаваемого в Гонконге в соответствии с новым законом. Им стал Эрик Чан Вок-ки, ранее работавший начальником канцелярии главы исполнительной власти автономии Кэрри Лэм.

Сама Лэм, неизменно поддерживающая любые действия Пекина, будет по совместительству председателем комитета.

Новый орган уполномочен надзирать за расследованием дел о национальной безопасности и координировать полицейские операции. Вся его работа будет засекречена, он станет подчиняться напрямую Пекину и не будет связан в своих действиях Основным законом (мини-конституцией) Гонконга и судебной системой автономии.

Лондон обвиняет Пекин в нарушении данного слова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал принятие нового закона "очевидным и серьезным нарушением" китайско-британской Совместной декларации от 1997 года.

Согласно этому документу, Гонконг был в 1997 году передан КНР с условием сохранения принципа "одна страна - две системы" минимум до 2047 года.

Лондон ранее обещал убежище, а в перспективе - британское гражданство примерно трем миллионам жителей Гонконга, родившимся во времена британского правления.

В четверг постоянный заместитель министра иностранных дел Британии Саймон Макдональд вызвал китайского посла Лю Сяоминя и сообщил ему, что Лондон рассматривает новый закон как очевидное нарушение Совместной декларации 1985 года.

В ответ китайское посольство обнародовало заявление, в котором назвало эту позицию "безответственной и необоснованной".

"Ни один параграф Совместной декларации не наделяет Великобританию какими-либо правами в отношении Гонконга", - говорится в документе.

В отдельном заявлении дипмиссия выразила неудовольствие планами Лондона касательно предоставления убежища гражданам Гонконга.

"Если британская сторона предпримет односторонние изменения существующей практики, это будет нарушением прежней позиции и взятых на себя обязательств, а также международного права", - сказано в заявлении посольства.

Реакция в мире

"Нынешний закон - грубое и всеохватывающее наступление на жителей Гонконга, имеющее целью уничтожить свободы, которые им были обещаны", - заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Австралия рассматривает возможность предоставления убежища жителям Гонконга. Кабинет министров обсудит соответствующие предложения в ближайшее время, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги назвал новый китайский закон достойным сожаления и подрывающим доверие к принципу "одна страна - две системы".

Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил сожаление, добавив, что новое законодательство "разрушительно подействует на независимость суда и верховенство закона в Гонконге".

Канада предупредила своих граждан об опасности поездок в Гонконг, поскольку там отныне существует угроза произвольного задержания и экстрадиции в материковый Китай.

53 государства поддержали позицию Пекина.

"Мы полагаем, что каждая страна имеет право оберегать свою национальную безопасность путем принятия соответствующего законодательства и проведения в жизнь необходимых мер", - заявил представитель Кубы на 44-й сессии Генассамблеи ООН.

Позиция Китая

В наиболее развернутом виде она представлена в заявлении посольства КНР в Лондоне от 2 июля.

Китайские дипломаты назвали новый закон "фундаментальным решением, призванным положить конец хаосу и восстановить порядок в Гонконге", и утверждали, что он не противоречит принципу "одна страна - две системы".

"Он направлен против горстки преступников и защищает подавляющее большинство жителей Гонконга", - говорится в заявлении.

По мнению представительства КНР, новый закон сделает Гонконг "еще более процветающим".