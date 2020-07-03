Британия и ЕС и дальше имеют разные взгляды на соглашение о свободной торговле

Великобритания и Европейский Союз завершили несколько дней "полезных" личных переговоров по соглашению о свободной торговле после Brexit в четверг, но Лондон заявил, что значительные разногласия остались.

Об этом сказал главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Переговоры были всеобъемлющими и полезными. Но они также подчеркнули существенные различия, которые все еще остаются между нами по ряду важных вопросов", - сказал Фрост.

Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне, как и было согласовано ранее и сообщалось 12 июня.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон намерен предупредить чиновников ЕС о том, что его страна готова завершить переходный период по Brexit без заключения соглашения в будущем, если переговоры завершатся безрезультатно.

Переговоры по Brexit практически зашли в тупик и Джонсон и его правительство неоднократно настаивали на том, что они не хотят продолжать переходный период.