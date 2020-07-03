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Британия и ЕС и дальше имеют разные взгляды на соглашение о свободной торговле
08:20 03.07.2020 |
Великобритания и Европейский Союз завершили несколько дней "полезных" личных переговоров по соглашению о свободной торговле после Brexit в четверг, но Лондон заявил, что значительные разногласия остались.
Об этом сказал главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Переговоры были всеобъемлющими и полезными. Но они также подчеркнули существенные различия, которые все еще остаются между нами по ряду важных вопросов", - сказал Фрост.
Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне, как и было согласовано ранее и сообщалось 12 июня.
Великобритания вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.
Ранее СМИ сообщали, что Джонсон намерен предупредить чиновников ЕС о том, что его страна готова завершить переходный период по Brexit без заключения соглашения в будущем, если переговоры завершатся безрезультатно.
Переговоры по Brexit практически зашли в тупик и Джонсон и его правительство неоднократно настаивали на том, что они не хотят продолжать переходный период.
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