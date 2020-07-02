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Эрдоган объявил о жестком контроле соцсетей
09:07 02.07.2020 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что социальные сети будут подвергаться строгому контролю властей. "Эти каналы, которые кишат ложью, оскорблениями, посягательствами на права личности и клеветой, должны регулироваться", - заявил Эрдоган в среду, 1 июля, в ходе видеоконференции с представителями правящей Партии справедливости и развития.
По словам главы государства, он намерен как можно скорее внести в парламент законопроект, чтобы "полностью упразднить и контролировать подобные социальные каналы". Эрдоган уточнил, что, кроме того, предполагается ввести блокировку доступа, а также юридические и финансовые санкции.
Речь турецкого лидера была вызвана реакцией на твит министра финансов и одновременно зятя президента - Берата Албайрака о рождении у него четвертого сына. Эрдоган указал, что десятки тысяч человек положительно прокомментировали это сообщение, но некоторые "мерзавцы", не имеющие морали и человечности, отреагировали оскорблениями. Органы юстиции и полиция сразу взялись выявлять ответственных, их будут преследовать, и они предстанут перед судом, заявил президент Турции.
"Теперь вы понимаете, что означает, что мы против YouTube, Twitter, Netflix и подобных соцсетей? Именно чтобы устранить такие гадости", - добавил Эрдоган.
Некоторые пользователи в своих комментариях в соцсетях подвергли сомнению, что Албайрак действительно является отцом новорожденного ребенка дочери президента Эсры.
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