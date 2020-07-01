Финансовые новости
- |
- 01.07.20
- |
- 23:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Амстердаме возобновляет работу квартал красных фонарей
15:59 01.07.2020 |
В Амстердаме с 1 июля возобновляет работу квартал красных фонарей.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deusche Welle.
Согласно решению правительства, завтра, 1 июля, секс-работники в Нидерландах смогут работать без ограничений.
Представители профсоюза секс-работников Red Light United в комментарии медиа рассказали, что за месяцы карантина деньги у них закончились, но на быстрое возвращение клиентов не надеются. В силу специфики сферы, меры безопасности, такие как маски или дистанция невозможны, но в заведениях обещают установить антисептики и дезинфицировать поверхности.
Red Light United настаивали на скорейшей отмене карантина, аргументируя это тем, что многие работники не могут рассчитывать на государственную поддержку, но должны платить за аренду жилья.
Квартал красных фонарей является всемирно известной туристической достопримечательностью. До пандемии его посещали около 35 тысяч туристов в день. С середины марта заведения в квартале закрыли. Многие женщины из Восточной Европы, которые работали в сфере, вынуждены были вернуться домой.
Завтра бордели возобновят работу не только в Нидерландах, но и в Австрии. В Швейцарии борделям разрешили открыться еще с 6 июня.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк
|Кокс и Квасьневский, которые останавливали политпроцессы Януковича, видят опасность при Зеленском
|Между Бойко и Порошенко. Как Зеленский будет спасать свой рейтинг
|Как Коломойский заходит в Нацбанк с тыла
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Амстердаме возобновляет работу квартал красных фонарей
|Гонконг: десятки задержанных из-за закона о госбезопасности
|Меркель настаивает на завершении строительства «Северного потока - 2»
|США объявили «Huawei» и «ZTE» угрозой национальной безопасности
|Виталий Портников: То, что сам Путин больше не доверяет никому - уже сам по себе плохой сигнал ему самому
|Bloomberg: Коронавирус сломал схемы отмывания денег в ЕС
Это интересно
|Корейские учёные научились добывать атомы золота из электронного мусора
|Microsoft закрывает все классические магазины в связи с переходом на онлайн-торговлю
|В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад
|США требуют от Европы отказаться от китайских технологий досмотра багажа
|Раскрыта внешность нового Kia Carnival — теперь это кросс-вэн
|У Японии будет свой 5G
|Космический туризм близко: Virgin Galactic провела второй тестовый полет корабля VSS Unity